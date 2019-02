Milieuschutz entlastet nur bedingt

Widerstand gegen Luxussanierungen in der Frankfurter Wingertstraße: „Wir bleiben“ heißt es an vielen Fassaden. Das Ostend erlebt einen beispiellosen Wandel, seitdem dort die Europäische Zentralbank gebaut hat. Foto: dpa

Frankfurt – Lange galt der Frankfurter Osten mit dem Mainhafen als das Viertel der Arbeiter und kleinen Leute. Dann wandelten clevere Investoren entlang der Hanauer Landstraße verlassene Fabrikhallen und alte Kontorhäuser in trendige Lokale, Ateliers oder Hotels um. VON THOMAS MAIER

Diese Goldgräberzeit um die Jahrtausendwende im „Eastend“ ist mit dem Namen von Ardi Goldman verbunden – einem schillernden Immobilienmogul und Lebemann, der sich selbst als Teil der Kreativszene sieht.

„Kein Frankfurter Stadtteil hat sich so stark verändert“, sagt Mark Gellert, Sprecher des städtischen Planungsdezernats. Die Stadt hat selbst aber maßgeblich dazu beigetragen: Mit ihrer Hilfe errichtete 2014 die Europäische Zentralbank (EZB) ihren spektakulären 1,3 Milliarden Euro teuren Doppelturm ebenfalls im Ostend – die alte denkmalgeschützte Großmarkthalle aus dem Jahr 1928 wurde Teil des Neubaus.

Seitdem geht bei Mieterinitiativen die Angst um, dass im Ostend ähnlich wie in anderen Frankfurter Stadtteilen die angestammte Wohnbevölkerung Schritt für Schritt durch steigende Mieten und Luxusmodernisierungen vertrieben wird. Neudeutsch wird das als „Gentrifizierung“ bezeichnet.

„Das Ostend hat durch den Umzug der EZB eine große symbolische Aufwertung erfahren“, sagt Conny Petzold vom Verein „Mieter helfen Mietern“. Das Viertel sei dadurch in den Blickwinkel neuer gut verdienender Schichten geraten. Die Gastronomieszene habe sich bereits völlig verändert. Das hat auch das Planungsdezernat registriert. Dort verweist man aber darauf, dass das Ostend schon vor Ansiedlung der EZB seinen Charakter verändert habe – zum Positiven, wie Gellert meint. Deshalb sei die EZB auch dort hingezogen.

Jahrelang war der innerstädtische Teil des Ostends Sanierungsgebiet: In drei Jahrzehnten sind rund 70 Millionen Euro geflossen, etwa für den Kauf und die Aufbereitung von Grundstücken. Inzwischen sind weit über 1 000 neue Wohnungen dort entstanden.

Es gibt im Ostend hochpreisige Neubauten neben einfachen und gehobeneren Wohnungen. Wie sich die Mieten genau entwickelt haben, ist nach Angaben Gellerts nicht zu sagen. Im Mietspiegel werden Stadtteile nicht gesondert ausgewiesen. Im vergangenen Jahr wurde im Mietspiegel für Frankfurt im Durchschnitt ein Quadratmeterpreis von knapp 9,40 Euro ermittelt. Die Werte sind für Neubauten jedoch nicht anwendbar. Für Mieterinitiativen steht ohnehin fest, dass die Aufwertung des Viertels auch immer stärker die Mieten nach oben treibt.

Die Gentrifizierung ist aber nicht nur ein Problem im Ostend: Fast alle Stadtteile Frankfurts verändern durch hohe Mieten und schwindelerregende Preise für Eigentumswohnungen ihre Struktur. Um einkommensschwächere Schichten zu schützen, hat die Stadt Satzungen zum Milieuschutz erlassen. Diese wurden Ende vergangenen Jahres auf insgesamt 15 Gebiete ausgeweitet – erstmals auch auf einige Straßen im Ostend.

Damit kann die Bauaufsicht, ähnlich wie in Berlin oder München, Luxusmodernisierungen untersagen. Dies gilt für den Bau von übergroßen Balkons oder Terrassen sowie den Bau von Aufzügen zu einzelnen Stockwerken. Die Stadt kann außerdem in Gebieten mit Milieuschutz ein Vorkaufsrecht wahrnehmen. Der Käufer kann sich dann aber in einer „Abwendungserklärung“ dazu verpflichten, auf größere bauliche Modernisierungen am Gebäude zu verzichten.

Auf solche Kompromisse läuft es in Frankfurt oft hinaus. Seit März 2016 hat die Bauaufsicht, wie ein Sprecher des Dezernats berichtet, 59 Fälle in den Schutzzonen geprüft. In zwölf Fällen wurden dabei Abwendungsvereinbarungen geschlossen. In 13 Fällen hat die Stadt ihr Vorkaufsrecht geltend gemacht. Doch letztlich gekauft hat die Stadt bisher nur drei Häuser für rund sieben Millionen Euro. In anderen Fällen hat man sich mit den Käufern anderweitig geeinigt.

Für das Ostend gibt es noch keine Erfahrungen mit dem Vorkaufsrecht, da die Satzung dort erst seit wenigen Monaten gilt. Doch allzu viel Hoffnungen setzt Petzold nicht in das neue Instrument. „Der Kriterienkatalog in Frankfurt ist zu lasch“, kritisiert sie. Außerdem sei nur ein sehr kleiner Teil des Ostends als „Milieu“ geschützt.

Aus Sicht Petzolds wäre es wichtig, ähnlich wie in Hamburg oder Berlin die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen grundsätzlich zu verbieten. Dies ist aber Sache des Landes. Die Stadt Frankfurt, die eine Genehmigung solcher Umwandlungen ebenfalls befürwortet, setzt ihre Hoffnungen auf die neue schwarz-grüne Regierung in Wiesbaden. Dort scheint sich etwas zu bewegen. Im neuen Koalitionsvertrag heißt es auf Seite 117, man wolle „den Kommunen mit angespannten Wohnmärkten einen Genehmigungsvorbehalt einräumen“.

Das Ostend hat aber noch ein anderes Problem. Ende 2020 wird dort nach Angaben der Mieterschützer ein größerer Komplex von Wohnungen an der Kreuzung Waldschmidtstraße/Wittelsbacher Allee aus der Sozialbindung herausfallen. „Dann sind Mietsteigerungen zu erwarten“, sagt Petzold. Den Zahlen der Stadt zufolge gab es vor 20 Jahren noch mehr als 40 000 Sozialwohnungen. Inzwischen ist der der Bestand auf rund 30 000 gesunken. Nach Berechnung der Mieterinitiativen sind es nur etwas mehr als 26 000. dpa

Quelle: op-online.de