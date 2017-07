100 Millionen mehr für Kitas

Wiesbaden - Mit Kindern an die Macht. Gut ein Jahr vor der hessischen Landtagswahl pusht die FDP ein Thema: die frühkindliche Bildung. Von Michael Eschenauer

Um jährlich 100 Millionen Euro will Fraktionsvorsitzender René Rock den bisher 460 Millionen Euro schweren Etat für diesen Bereich in der kommenden Legislaturperiode aufstocken, wenn seine Partei in die Regierung kommt. Das wäre am Ende ein Brocken von gut einer Milliarde Euro pro Jahr für die Kleinen.

„Die Kitas müssen echte Bildungsstätten werden“, warb Rock gestern im Gespräch mit dieser Zeitung für den liberalen Vorstoß. Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung fehlten in Hessen 23 000 Kitaplätze. Wer über die Probleme einer alternden Gesellschaft rede, die dazu führten, dass bis 2030 in Deutschland 1,5 Millionen Arbeitsplätze nicht mehr besetzt werden könnten, müsse die Lösung nicht nur in einer angstfreien Nutzung der Digitalisierung suchen.

Abhilfe schaffe auch eine schon früh und nicht erst bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen beginnende Bildungsoffensive. „Da liegen die Reserven für den Arbeitsmarkt“, so Rock. Angesichts von CDU-Ministern in Hessen, die nach vielen Jahren in der Regierung nur noch Verwalter des Bestehenden, aber keine Erneuerer mehr seien, forderte der 49-jährige Vater einer Tochter eine „echte Agenda 2030“. Und in dieser sei der entscheidende Punkt die Bildungspolitik.

Beim Thema frühkindliche Bildung sieht Rock, der keine parteipolitischen Präferenzen setzt, Schnittmengen mit der SPD. Es komme aber nicht nur auf die von den Sozialdemokraten priorisierte Kostenfreiheit bei der Kinderbetreuung an. Am wichtigsten sei zunächst die Steigerung der Qualität. Die Kommunen, die vom Land bei diesem Thema alleingelassen würden, müssten von Kosten entlastet werden. „Erzieher müssen mehr Zeit für intensive Betreuung haben“, fordert Rock. „Das Demografieproblem könnten wir so in den Griff bekommen“, wirbt er für das FDP-Top-Anliegen.

Nicht zur Ruhe kommt die FDP mit ihrer Kritik an der schwarz-grünen Landesregierung und speziell an Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) beim Ausbau der A 3 zwischen Hanau und Offenbacher Kreuz. Ohne Not verschenke Al-Wazir zweieinhalb Milliarden Euro an Bundesmitteln für 40 Verkehrsprojekte, die man zunächst nicht angehe und zu denen auch die A 3 zähle. Ein Verzicht auf den Ausbau an Infrastruktur sei im Transitland Hessen unverzeihlich. Angesichts hoher Einnahmen seien die Planungskosten von zusätzlich 36 Millionen Euro pro Jahr aufzubringen. Und auch das Argument, es gebe zu wenig Planungsexperten, lässt Rock nicht gelten. Derartiges lasse sich extern vergeben. Womöglich werde die Koalition in Sachen A 3 noch umsteuern.

Quelle: op-online.de