Mindestlohn: DGB sieht gute Entwicklung

Offenbach/Hanau - Der DGB Südosthessen hat eine positive Bilanz des vor drei Jahren eingeführten gesetzlichen Mindestlohns gezogen.

Er habe für viele mehr Lohn und der Wirtschaft mehr Beschäftigung gebracht, erklärte Ulrike Eifler, Regionsgeschäftsführerin der Gewerkschaft, gestern. „Der Mindestlohn hat den privaten Konsum angekurbelt und so auch zum aktuellen Aufschwung beigetragen.“ Sowohl die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als auch die Löhne hätten sich in Offenbach und dem Main-Kinzig-Kreis seit Einführung des gesetzlichen Mindestlohns Anfang 2015 positiv entwickelt, teilte der DGB Südosthessen mit. Das zeigten eine Auswertungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Von Januar 2015 bis Ende August 2017 habe das Plus der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung in der Stadt Offenbach bei 7,2 Prozent gelegen. Mehr als viermal so hoch sei der Anstieg sozialversicherungspflichtiger Teilzeit- und Vollzeit-Beschäftigung – ohne Minijobber – im Baugewerbe mit 31 Prozent gewesen. Im gleichen Zeitraum habe die Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Main-Kinzig-Kreis 8,7 Prozent betragen. Mehr als doppelt so hoch sei das Plus sozialversicherungspflichtiger Teilzeit- und Vollzeit-Beschäftigung – ohne Minijobber – im Gastgewerbe mit 20,9 Prozent gewesen.

„Im Jahr 2018 wird erneut über die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns verhandelt“, sagte Eifler. „Dabei muss er so weiterentwickelt werden, dass er wirklich existenzsichernd ist.“ Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, die die Einhaltung des Gesetzes kontrollieren soll, müsse zudem personell aufgestockt werden. Notwendig sei auch die Vereinfachung der Kontrollen, etwa durch eine Vorschrift tagesaktueller Arbeitszeit-Dokumentationen oder eine Verwahrung der Unterlagen am Arbeitsort, forderte Eifler. „Die bisherigen Regelungen bieten zu viele Einfallstore für Manipulationen. Wer gegen Regeln immer wieder die Bürokratiekeule schwingt, hat offenbar kein Interesse an der korrekten Durchsetzung des Mindestlohns.“ (ku)

