Wiesbaden - Aufwendiges Bühnenbild, aufwendige Lichtshow – Dinosaur Jr. braucht das alles nicht. Die drei Indie-Rocker aus Kalifornien mögen’s eher simpel. Von Sarah Neder

Aber auch mit einer Handvoll Verstärkertürmen und ein paar bunten Lichtkegeln wecken sie am Mittwochabend im Schlachthof Wiesbaden Rock-Nostalgie.

Zu gucken gib’s beim Konzert im großen Saal eher wenig. Frontmann und Gitarrist J. Mascis lässt beim Saitenzupfen gerade mal das lange Geisterhaar auf seinen Brustkorb wippen. Bassist Lou Barlow ist dagegen viel agiler, versteckt jedoch sein Antlitz die meiste Zeit unter seinem Lockenschopf.

Dinosaur Jr. macht eben keinen Zirkus fürs Auge – dafür umso mehr fürs Ohr. Die rotzig-trotzig klingenden Noise-Rocker flechten minutenlange Gitarrensoli ein, holen für den Klassiker „The Wagon“ von 1991 sogar einen zweiten Schlagzeuger auf die Bühne und liefern 90 Minuten lang Instrumenten-Turbo.

Beim Publikum – darunter viele Fans, die die amerikanische Band noch aus ihrer Anfangszeit kennen dürften – kommen vor allem die alten Titel an, wie „Little Fury Things“ oder „Start Choppin“. Letzteres stammt aus dem Jahr 1993, in dem Dinosaur Jr. zwei Alben herausgebracht hat.

In 32 Jahren Bandgeschichte hat sich trotz zwischenzeitlicher Trennung einiges an Material gesammelt. Genauer gesagt: 11 Studioalben. Das neue, „Give A Glimpse Of What Yer Not“, ist 2016 erschienen und der Grund für die aktuelle Welttournee.

Obwohl die drei Musiker schon Bühnen-Dinosaurier sind, schwingt in ihrer Musik immer noch etwas Pubertäres, Rebellisches, auch Zufälliges mit. Die drei über 50-Jährigen erinnern an grau gewordene Teenager, die in einer Garage jammen. Dazu passt auch Mascis’ Gesang: Ins Mikrofon geworfene Satzfetzen, die ein bisschen gleichgültig und lethargisch, jedoch nie angestrengt rüberkommen.

Lässig und wortlos verlassen Mascis, Barlow und Schlagzeuger Murph nach dem Konzert ihre Verstärkerlandschaft. Erst nach minutenlangem Beifall lassen sie sich zwei Zugaben entlocken, eine davon das Cure-Cover „Just Like Heaven“. Und es braucht nur wenige Takte und Akkorde, um das Publikum direkt ins Jahr 1987 zu befördern.

Quelle: op-online.de