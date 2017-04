Motorradfahrer auf A66 schwer verletzt

Frankfurt - Auf der A66 wird heute Morgen ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Er kommt ins Krankenhaus.

Laut Polizeiangaben fuhrt der 22-Jährige mit seiner Maschine gegen 6.25 Uhr von der Rosa-Luxemburg-Straße auf die A66. Plötzlich verliert er die Kontrolle über das Motorrad - er stürzt und schleudert dabei quer über die Straße. Anschließend prallt er frontal auf ein Auto, das zu diesem Zeitpunkt auf der linken Spur fährt. Der Mann wird schwer verletzt und kommt in ein Krankenhaus, so die Polizei. Die Beamten sperren die A66 in Höhe der Anschlussstelle Frankfurt-Miquelallee für kurze Zeit in Fahrtrichtung Wiesbaden. Sie ermitteln jetzt bezüglich des konkreten Unfallhergangs. (jo)

