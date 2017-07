Motorräder krachen frontal zusammen: Ein Fahrer stirbt

Karben - Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Motorräder in Karben im Wetteraukreis ist einer der Fahrer gestorben.

Der 39-Jährige kam am Dienstagabend in einer Rechtskurve auf der Kreisstraße 9 zwischen Karben-Petterweil und der B3 mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß er mit dem Motorrad eines 57-Jährigen frontal zusammen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der 39-Jährige starb kurz darauf. Warum der Biker auf die Gegenfahrbahn geraten war, blieb zunächst unklar. (dpa/jo)

