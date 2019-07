Nach Fähren-Havarie: Kommt jetzt eine Mainbrücke?

Während die Ermittlungen zur Fähren-Havarie noch laufen , haben Vertreter der Städte Hanau, Maintal und Mühlheim, der Kreise Main-Kinzig und Offenbach sowie Hessen Mobil unter der Projektleitung des Regionalverbandes „FrankfurtRheinMain“ eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Mühlheim – Nicht etwa, um die Fähre zu retten, sondern um auszuloten, ob eine Brücke über die natürliche Grenze Main die Verkehrsströme entspannen könnte. Entstehen könnte sie zwischen der Carl-Ulrich-Brücke, die Offenbach mit Frankfurt-Fechenheim verbindet, und der Steinheimer Brücke bei Hanau. Die Idee einer zusätzlichen Querung über den Main, um die Region zu entlasten, ist nicht neu. Nun könnte sie konkret werden. Wo, wann und ob überhaupt die Brücke gebaut wird, ist allerdings noch völlig unklar. .

Zunächst sollen die Auswirkungen einer Main-Überführung auf den örtlichen und regionalen Verkehr näher untersucht werden. Ziel soll sein, unnötigen Durchgangsverkehr in den beteiligten Städten zu vermeiden. „Der Verkehr soll möglichst gleichmäßig in den betroffenen Teilen der Landkreise verteilt und Umwege für Rad- und Autoverkehr sollen verringert werden“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Brückenbau über den Main dauert etliche Jahre

Ob das das Aus für die Mühlheimer und Rumpenheimer Fähren bedeutet, ist spekulativ. Denn ein Brückenbau dauert etliche Jahre. Die beiden Fähren sollen aber zumindest Teil besagter Analyse sein. Der Fahrplan sieht vor, dass nach der Vorabprüfung alle Akteure gemeinsam entscheiden, ob eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden soll. In dieser würden Alternativen, Varianten und Szenarien untersucht, um zu ermitteln, ob ein Brücken-Projekt „verkehrlich sinnvoll, baulich machbar und wirtschaftlich realisierbar“ sei.

Offenbachs Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger begrüßt den gemeinsam eingeschlagenen Weg: „Gerade in unserem verkehrlich hoch belasteten Kreis könnte eine zusätzliche Mainquerung mit einer gut durchdachten Anbindung an das Straßennetz auch Entlastung für die Innenstädte bringen.“ Mühlheims Bürgermeister Daniel Tybussek kennt die Diskussionen in der Bevölkerung über eine zusätzliche Mainquerung zu gut.

Brückenbau über den Main: Gute Zusammenarbeit

Daher befürwortet Mühlheims Rathauschef die interkommunale Zusammenarbeit: „Für unsere Stadt ist dabei eine ergebnisoffene Prüfung sehr wichtig, und wir werden gerne konstruktiv die nächsten Schritte begleiten, bei denen wir von Anbeginn großen Wert darauf legen, dass auf jeden Fall negative Auswirkungen auf die Lebensqualität unserer Stadt – zum Beispiel durch zusätzlichen Durchgangsverkehr – vermieden werden.“

Auch auf der gegenüberliegenden Mainseite ist man an einer nachhaltigen Lösung interessiert, sagt Bürgermeisterin Monika Böttcher: „Maintal ist vom Durchgangsverkehr besonders betroffen. Deshalb begrüßen wir das Ziel, die Bürger davon zu entlasten, die Verkehrsströme intelligent zu lenken und die Nahmobilität zu stärken.“

Brückenbau über den Main: Regionalverband koordiniert Prozess

Der Erste Beigeordnete und Mobilitätsdezernent des Regionalverbandes „FrankfurtRheinMain“, Rouven Kötter (SPD), meint: „Eine neue Mainbrücke könnte zwei von drei Hauptzielen des Masterplans Mobilität dienen: unnötigen Verkehr vermeiden und den notwendigen Verkehr sinnvoll gestalten.“

Der Regionalverband erarbeitet aktuell den „Masterplan Mobilität FrankfurtRheinMain“ und bewertet in diesem größeren Kontext auch die neue Mainquerung. Als neutraler Lobbyist der Region koordiniert der Verband den Abstimmungsprozess für das Brückenprojekt, moderiert die Kommunikation zwischen den Beteiligten und prüft die mögliche Einwerbung von Fördermitteln. Als erster konkreter Schritt soll eine begleitende Projektgruppe gegründet werden, an der sich Fachleute aller Partner beteiligen.

