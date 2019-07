Das Drama um die Mühlheimer Fähre: Eine Chronologie der Ereignisse

Am Montagmorgen endeten 635 Tage des Verharrens und die Mainfähre ging auf Jungfernfahrt. Doch die Freude darüber währte nicht lange.

Update, 8. Juli, 19.17 Uhr: Es hätte wohl eines ausgesprochenen Zweckpessimisten bedurft, um das vorherzusagen: Nachdem die fast zweijährige Zwangspause der Fähre gestern beendet schien, war die Freude auf beiden Mainseiten groß. Allerdings wurde sie in Maintal und Mühlheim schnell getrübt. Nur wenige Stunden nach dem Start, gegen 11 Uhr, wusste Reinhard Nickel, Mühlheims stellvertretender Stadtbrandinspektor, dass die MS Dörnigheim manövrierunfähig ein Stückchen stromaufwärts von der Anlegestelle auf der Maintaler Seite treibt. Augenzeugen berichten aber, dass es auch schon früher gehakt haben muss.

Seil hatte sich unter der Fähre verheddert

Bei der MS Dörnigheim, so informiert Andreas Rieger, Sprecher beim Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium, handelt es sich um eine Gierseilfähre, die die Strömung des Mains zur Fortbewegung nutzt und an einem Drahtseil hängt. Und eben ein solches Seil war nun gebrochen und verhedderte sich unter der Fähre. Aus eigenem Antrieb, erläutert Rieger, hätte sie nun nicht mehr anlegen können. Der stellvertretende Stadtbrandinspektor Nickel berichtet, man habe sofort ein Boot geschickt, um sich ein Bild zu machen. Die Maintaler Feuerwehr sei hinzugekommen und habe die Einsatzleitung übernommen. Vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Aschaffenburg kamen die Instruktionen, während die Wehr die Fähre mit einer Seilwinde sicherte. Mit dem Arbeitsschiff Kinzig, so berichtet es Marisa Schneider, Fachbereichsleiterin beim zuständigen Amt, sei es dann gelungen, die Fähre zurückzubringen. Komplikationen habe es keine gegeben. Gerade wenn eine solche Fähre weiter abtriebe, bestünde durchaus die Gefahr einer Kollision mit einem Güterschiff, da diese nicht schnell bremsen können.

Um die Frierenden kümmerte man sich am Ufer

Rund zwei Stunden habe die Prozedur gedauert. Die Pendler, die mit ihren Autos eigentlich nach Mühlheim umsetzen wollten, laut dem Amt waren es zwei Pkw, strandeten also wieder auf der Maintaler Seite. Der Main war zwischenzeitlich für die Flussschifffahrt gesperrt. Ein Mitarbeiter der Fähre, berichtet Nickel, habe im Wasser noch versucht, sich um das Seil zu kümmern. Das blieb allerdings ohne Erfolg, um den Frierenden kümmerte man sich am Ufer. Noch keine Erklärung hatte Nickel dafür, dass sich die Fähre um 180 Grad gedreht habe. Zu keinem Zeitpunkt, heißt es in einem Schreiben des Kreises Offenbach, habe laut dem Einsatzleiter der Feuerwehr Maintal, Stefan Koller, eine Gefahr für die Halter der beiden Fahrzeuge oder die anderen Passagiere bestanden. „Die Situation sah spektakulärer aus als sie eigentlich war.“

Ursache für die Havarie ist noch unklar

Auch Landrat Oliver Quilling, Kreisbrandinspektor Ralf Ackermann und Mühlheims Bürgermeister Daniel Tybussek machten sich am Mainufer ein Bild der Lage. Der Landrat betonte: „Natürlich haben wir uns einen anderen Start des Fährbetriebs gewünscht. Wir arbeiten nun eng mit der ermittelnden Wasserschutzpolizei, dem zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt sowie dem Fährbetreiber Mahir Kolbüken zusammen, um den Vorfall schnellstmöglich aufzuarbeiten.“ Ebenso dankte er den Feuerwehren Mühlheim, Maintal und Hanau für ihren schnellen Einsatz. Einen Grund für den Vorfall kann der Kreis noch nicht nennen. „Fachleute des Wasser- und Schifffahrtsamtes befassen sich aktuell mit der Ursachenermittlung und haben die Fähre zu diesem Zweck vorerst stillgelegt.“

Die Winde der Hochseilanlage hatte der Kreis erst im vergangenen Jahr erneuern lassen. Die MS Dörnigheim erhielt am 26. Juni 2019 das vorläufige Fährzeugnis durch das Wasser- und Schifffahrtsamt, mit dem sie in Betrieb gehen konnte. Wie es nun weitergeht und wann die Fähre wieder fährt, will der Kreis kundtun, sobald nähere Erkenntnisse vorliegen.

Nur einen Tag funktionsfähig: Mainfähre geborgen, Main war stundenlang gesperrt

Update, 16.43 Uhr: Ein Teil des Gierseils, mit dem die Fähre über den Fluss manövriert wird, ist nach wenigen Stunden im Einsatz gebrochen. Die Fähre wurde manövrierunfähig, driftete allerdings nicht ab.

Mithilfe der eingesetzten Feuerwehrkräfte und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (Außenbezirk Hanau) konnte die Fähre geborgen und samt Passagieren und Fahrzeugen sicher an Land gebracht werden.

Es wurde niemand verletzt, auch alle an Bord befindlichen Fahrzeuge blieben unbeschädigt. Warum das Drahtseil riss, war zunächst unklar. Für die gut zweistündige Dauer der Bergung war die Schifffahrt auf dem Main ab 11.05 Uhr bis 13.30 Uhr gesperrt. Von der Sperrung waren insgesamt 9 Schiffe betroffen.

Update, 12.24 Uhr: Die Fähre steht wieder. Gegen 11 Uhr riss laut Polizei ein Seil der Fähre. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung sind derzeit im Einsatz. Nach zweijähriger Reparatur-Pause ist heute der erste Tag, an dem die Fähre wieder fahren sollte. Die Schifffahrt im bereich Mühlheim wurde komplett gesperrt.

Freude über Start von Fährbetrieb

Update, 8. Juli, 10.15 Uhr: Endlich fährt die Fähre wieder. Pendler können aufatmen. Um 7.02 Uhr hat die Fähre das erste mal nach langer Zeit am Mühlheimer Ufer angelegt. Der erste Fahrgast war ein Radfahrer, der froh ist, wieder mit der Fähre auf die andere Mainseite fahren zu können, um ins Fitnessstudio zu gehen. Neben einigen Schaulustigen hat das neue Team, das anfänglich Schwierigkeiten hatte, die Jungfernfahrt absolviert. (nj)

Erstmeldung, 8. Juli, 3.15 Uhr: Mühlheim – Draußen warteten derweil Mitglieder der „Bürgerinitiative Fähre“ auf die erste Probefahrt. Die fiel aber aus. „Mehr an kommunaler Zusammenarbeit geht nicht“, resümiert Oliver Quilling das vergangene Jahr. Der Landrat des Kreises Offenbach meint vor allem die finanzielle Seite. Auch die Stadt Maintal und der Main-Kinzig-Kreis beteiligen sich zu gleichen Teilen wie Mühlheim und der Kreis Offenbach an den Kosten des Fährbetriebs. Bei der letzten Erhebung 2017 hatten die Fähre 43 Prozent Maintaler und 31 Prozent Mühlheimer regelmäßig benutzt.

Die Mainfähre ist am Tag ihrer Jungfernfahrt wieder außer Betrieb.

Heusenstammer Mahir Kolbüken als Betreiber

Landrat Quilling erläutert, der Kreis hätte sich als Eigentümer dafür entschieden, die Sanierungsarbeiten erst in Gang zu setzen, wenn ein neuer Betreiber gefunden sei. Kein Kinderspiel. Der Heusenstammer Mahir Kolbüken war der einzige, der sich auf die Ausschreibung meldete.

Ursprünglich galt der 1. Juni als Termin für den Startschuss. Quilling erklärt die Verschiebung damit, dass der Kreis als Eigentümer noch bestimmte Sanierungsarbeiten habe vornehmen lassen. Dadurch habe die Fähre eine Fahrlizenz für die nächsten fünf Jahre, ansonsten hätte der TÜV nur für zwei Jahre gereicht. Nichtsdestotrotz muss Kolbüken seit dem 1. Juni Personalkosten decken. Drei Angestellte auf Vollzeit- und vier auf Teilzeitbasis stehen auf seiner Gehaltsliste. Der Heusenstammer, der das erste Mal eine Fähre betreibt, deutet an, man habe sich ob der Verzögerung geeinigt.

MKK-Landrat Thorsten Stolz (von links), Maintals Bürgermeisterin Monika Böttcher, Kreis-Offenbach-Landrat Oliver Quilling und Mühlheims Bürgermeister Daniel Tybussek vor der Jungfernfahrt.

Kolbüken erklärt, es habe von der ersten Kontaktaufnahme bis zum heutigen Tag 16 Monate gedauert, „darunter gab es schöne und auch weniger schöne Tage“. Besonders lobt der 56-Jährige Heike Overländer vom „Fachdienst Dienstleistungszentrum“ des Kreises Offenbach, „sie war jederzeit für meine Fragen erreichbar“. Am Rande erzählt Overländer, bei dem Thema sei sie jetzt so fit, „dass ich bei ‘Wer wird Millionär’ vor keiner Fähren-Frage Angst haben müsste“. Der Betreiber lobt auch die „Bürgerinitiative Fähre“, insbesondere deren Sprecherin Waltraud Kaiser, „die haben mich stets bestens informiert“.

„Unsachgemäß montierte Anbauten“ verursachen Schäden

Oliver Quilling spricht von 90.000 Euro, die es bedurfte, das Schiff und die Hochseilanlage wieder flott zu bekommen. Die lange Liegezeit und „unsachgemäß montierte Anbauten“ hätten entsprechende Schäden verursacht.

Thorsten Stolz, der Landrat des Main-Kinzig-Kreises, berichtet, in seinen Bürgersprechstunden habe das Thema an erster Stelle gestanden, „der Gesprächsbedarf war enorm“. Monika Böttcher erlebte das ähnlich. Die Bürgermeisterin von Maintal erklärt, in ihrer Amtszeit hätten die Leute kein Thema so emotionalisiert diskutiert, „für die Region ist heute ein guter Tag“. Die Gemeinde Maintal werde die nächsten drei Jahre, solange der Vertrag mit Mahir Kolbüken läuft, jährlich bis zu 25.000 Euro für Wartung und Reparaturen zur Verfügung stellen, „gegen Vorlage von Rechnungen des Betreibers“.

Mainfähre: Feier zur Einweihung verschoben

Mühlheims Bürgermeister Daniel Tybussek nennt den gleichen Betrag und verspricht, die geplante Feier zur Einweihung sei nicht aufgehoben, sondern nur verschoben, „auf nach den Ferien, wenn alle wieder da sind“.

Die die für den Mittag geplante Probefahrt muss Kolbüken absagen. Die Seilwinde sei noch nicht installiert, außerdem gebe es Probleme mit der Hebebühne.

Die seit 2002 nicht mehr erhöhten Preise kann der Betreiber natürlich nicht mehr halten, wenn die Fähre täglich von 6 bis 21 Uhr verlässlich fahren soll. Fußgänger zahlen 70 Cent, Radfahrer einen Euro und die Überfahrt für einen Pkw kostet 1,80 Euro. Beim Kauf von Zehnerkarten gibt es Rabatt.

