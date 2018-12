Museum zieht an die Hauptwache

Frankfurt - Nach mehr als einjähriger Suche ist ein neuer Standort für das Frankfurter Dialogmuseum gefunden worden.

In der B-Ebene der Frankfurter Hauptwache soll das Museum, das seinen Besuchern die Welt von blinden und sehbehinderten Menschen vermittelt, eine neue Heimat finden, kündigten Vertreter von Stadt und Museum an. Damit könne das Museum in Frankfurt bleiben, nachdem der bisherige Standort nach Ablauf des Mietvertrags zum Jahresende aufgegeben werden muss. Dadurch waren auch die Arbeitsplätze der teils schwerbehinderten Mitarbeiter in Gefahr gewesen.

„In Zeiten von Diskriminierung und Ausgrenzung ist die Arbeit des Dialogmuseums wichtiger denn je“, sagte die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). „Wir freuen uns sehr, dass uns Frankfurt damit eine langfristige Perspektive anbietet“, sagte Museumsleiterin Klara Kletzka über den Umzug, der im Laufe des Jahres 2019 geplant ist. Das Ausstellungskonzept werde für den neuen Standort angepasst und aktualisiert. Die Kosten trägt das Museum mit Unterstützung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen und der Aktion Mensch. J dpa

