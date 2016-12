Musik: Grandiose Rückkehrer

Diese (Pop)Künstler kommen in die Region

+ Robbie Williams - Foto: dpa

Frankfurt J 2017 wird ein Sternenjahr, wenn’s nach Plattenerscheinungen und Konzertterminen geht. Beispiele? „Mehr sexy“ im Vergleich zum Vorgänger sei „Spirit“, sagten Depeche Mode. 35 Jahre hat die Band auf dem Buckel. „Wir könnten immer weiter machen“, versprechen sie.

Und kommen am 20. Juni in die Frankfurter Commerzbank Arena. Apropos lang: Nach 38 Jahren veröffentlicht der 90-jährige Chuck Berry wieder ein Album – „Chuck“, ganz simpel.

Im Frühjahr touren Tokio Hotel, am 16. März kommen sie in die Batschkapp. Im Gepäck die Platte „Dream Machine“. Inklusive Hit? Muss nicht sein. Sie wollen sich die Naivität bewahren, „die wir hatten, als wir angefangen haben“. Nach ewigem Warten könnte 2017 endlich „Lang lebe der Tod“ des Rappers Caspers erscheinen. Das gleichnamige Schwarz-Weiß-Video mit Blixa Bargeld ist schon mal ein ordentlicher Auftakt. Wenn alles klappt, besucht Casper am 18.11. die Festhalle. Da sind übrigens am 19. Januar die Fantastischen Vier zu Gast – ein guter Start.

Nach vier Jahren Auszeit meldet sich Bruno Mars zurück: Mit „24K Magic“ geht er auf Tour und schaut am 1. Juni in der Festhalle vorbei. Ebenfalls nach längerer Pause gibt sich Robbie Williams am 19. Juli in der Commerzbank Arena die Ehre – früher machte der Brite auf Tourneen mit Alkohol- und Drogenabstürzen von sich reden, mittlerweile spricht der 42-Jährige über seine zwei kleinen Kinder. Weitere Höhepunkte in Frankfurt: Coldplay kommen für zwei Auftritte am 30. Juni und am 1. Juli ins Stadion, Filmmusik-Meister Hans Zimmer besucht die Mainmetropole am 9. Juni mit seiner „Live Tournee“ und großem Orchester. Am 10. Juni kommt Deep Purple – und am 25. April Nobelpreisträger Bob Dylan.

Und dann gibt’s da noch die, die nicht vor der Haustür spielen, aber trotzdem lohnen: etwa Guns’n’Roses (München, Hannover), Sting (Stuttgart) und Aerosmith (Köln). Und Phil Collins, der es live noch mal wissen will –seine fünf Gigs in Köln sind ausverkauft. J dpa/eml

Quelle: op-online.de