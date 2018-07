Gefahr gebannt nach Brand auf Mülldeponie

Messungen ergeben: Keine Schadstoffe

Büttelborn - Nachdem der Brand auf einer Mülldeponie bei Büttelborn in der Nacht zu Freitag bereits gelöscht war, sind am frühen Morgen immer mal wieder Glutnester aufgetreten, sagte ein Sprecher der Leitstelle des Kreises Groß-Gerau. Die Feuerwehr hatte also weiterhin alle Hände voll zu tun.