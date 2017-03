Nach Drohmail Rathaus evakuiert: Polizei fahndet nach Absender

Kassel - Nach einer Bombendrohung haben die Rathaus-Mitarbeiter in Kassel am Freitag ihre Arbeit wieder aufnehmen können.

Am Vortag musste das Gebäude evakuiert werden, nachdem die Drohung am Nachmittag per Mail im Rathaus eingegangen war. Daraufhin war das Gebäude geräumt und durchsucht worden - ergebnislos. Die Polizei fahndete am Freitag noch nach dem Absender der E-Mail, wie ein Sprecher sagte. Ihm drohe eine Strafe wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, was mit bis zu drei Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe geahndet werde. Zudem müsse der Täter damit rechnen, die gesamten Einsatzkosten zu tragen. Über die Summe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Am Donnerstag waren Experten der Polizei nach Bewertung des Schreibens zu dem Schluss gekommen, dass der Inhalt nicht auf eine konkret anzunehmende Gefahr hindeute. Um dennoch jegliches Restrisiko auszuschließen, war das Gebäude geräumt und stundenlang durchsucht worden, auch mit Spürhunden. Während dieser Zeit stand rund um das Rathaus der komplette Verkehr still. (dpa)

