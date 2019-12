Nach Kanada ausgewandert - Job, Schule, Kultur - so ergeht es Familie aus Hanau 

Familie Grunwald aus Hanau ist Anfang Juli nach Kanada ausgewandert. Job, Schule, Familie - so erging es den Hessen.

Familie aus Hanau in Hessen ist nach Kanada ausgewandert

Wie erging es den Südhessen bisher in Nordamerika?

Job, Schule, Kultur und Sport - alles neu in Kanada für Familie aus Hanau

Steinheim/Vancouver - Die Familie Grunwald - das sind Daniel und Mareike Grunwald mit ihren Kindern Carolin (10) und Leia (3 Jahre), sind nach Kanada ausgewandert. „Angekommen sind wir hier eigentlich recht schnell. Kanada war für uns ja nicht ganz neu. Wir wussten ja, was uns erwartet“, berichtet Daniel Grunwald, der Kanada schon immer als seine zweite Heimat angesehen hat und bestimmt schon 15 Mal dort Urlaub gemacht hat. Auch seine Mutter Simona und sein jüngerer Bruder Alessandro leben dort seit einigen Jahren.

Familie aus Hanau wandert nach Kanada aus

„Nach der Ankunft haben wir uns erst mal zwei Wochen Urlaub gegönnt. Mareike hat dann bei einer Reinigungsfirma im Team meiner Mum angefangen. Nach zwei Monaten ist sie schon aufgestiegen und leitet jetzt ihr eigenes Team.“

Für den gelernten Zahntechniker Daniel Grunwald verlief der Einstieg ins kanadische Berufsleben nicht ganz so unproblematisch. „Meinen ersten Job habe ich nach drei Tagen wieder gekündigt. Es hat einfach nicht gepasst“, erzählt er. Doch da Zahntechniker auch in Kanada gesuchte Fachleute sind, hatte Daniel rasch eine neue Stelle in Aussicht. Und da hat es dann tatsächlich auch funktioniert. „Bis jetzt läuft alles super“, bilanziert der junge Familienvater aus Hanau in Südhessen.

Hanau: Familie ist nach Vancouver in Kanada ausgewandert

Tochter Carolin geht seit September in die Schule „um die Ecke“ - keine 200 Meter Fußweg entfernt. „Sie kommt super klar bis jetzt. In manchen Fächern wird sie noch etwas anders bewertet, was aber an der Sprache liegt, und soweit ist das auch kein Problem“, erzählt Daniel. „Und unsere kleine Leia wird zur Zeit noch von Mareikes Mum betreut. Sie nimmt an verschiedenen Kinderprogrammen teil und wird im nächsten Jahr in eine Pre-School eingeschult.“

Auch tierische Begegnungen gab es bereits. Mareike hat sogar bereits zwei Bären gesehen. Sie blockierten die Zufahrt zum Haus eines Kunden.

Das Wetter an der Westküste Kanadas und in Steinheim unterscheidet sich – trotz 8000 Kilometer Entfernung – derzeit kaum. „Hier ist es ziemlich nass um diese Jahreszeit. Aber auf den Bergen liegt schon etwas Schnee“, berichtet Daniel.

Eine Nummer größer: Kanadische Feuerwehrautos sind noch beeindruckender als die Fahrzeuge, die in der alten Heimat der Grunwalds unterwegs sind.

Noch sind nicht alle Formalitäten ihrer Auswanderung abgeschlossen. Zur Zeit sitzen die Grunwalds am nächsten Antrag zur Aufnahme in das sogenannten „Young Professional Programm“. „Das sollte aber kein Problem sein, da wir beide einen Job haben und die Firmen uns bei der Bewerbung unterstützen. Und wenn alles hinhaut, wird dann nächstes Jahr der Antrag für die Permanent Residency, eine dauerhafte Aufenthaltgenehmigung, gestellt. Bis jetzt läuft alles nach Plan.“

Familie aus Hanau wandert nach Kanada aus - Ein erstes Fazit

Kontakt hatte die vierköpfige Familie auch bereits mit den kanadischen Volkssportarten. „Selbstverständlich waren wir auch schon beim Eishockey und beim Lacrosse, was ja in Deutschland leider weniger bekannt ist“, erzählt Grunwald. Bei dieser Mannschaftssportart, die mit einem Lacrosseschläger und einem Hartgummiball gespielt wird, gehe es „ganz schön zu Sache“, erzählt der begeisterte Skateboarder.

Auswandern - Familie aus Hanau hat sich getraut

„Weihnachten feiern wir ganz normal am 24. wie in Deutschland auch. Es gibt hier in Vancouver auch Weihnachtsmärkte und Glühwein. Etwas anders als in Deutschland - eben „nordamerikanischer Style“ mit vielen Lichtern und bunt. Was in Kanada wesentlich mehr ist, sind die beleuchteten und dekorierten Häuser. Da kann Deutschland nicht mithalten.“

Daniel Grunwald, der von Kindesbeinen an gegenüber der Steinheimer Feuerwehr gewohnt hat, ist auch von den kanadischen Feuerwehrtrucks begeistert: „Gegen die Feuerwehrautos in Vancouver sind die Steinheimer Feuerwehrautos klein“, merkt er an.

Ob sie Steinheim vermissen? „Jein“, sagt Daniel Grunwald. „Klar war Steinheim für lange Zeit unser Zuhause, aber wir hatten den Plan, hierher zu kommen, von daher hält sich das Heimweh sehr in Grenzen.“

Von Holger Hackendahl