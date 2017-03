Nach Streit in Bar: Mann beißt Kontrahent Fingerkuppe ab

Frankfurt - Der zunächst verbale Streit zwischen mehreren Männern in einer Bar in der Münchener Straße in Frankfurt endet am vergangenen Freitagfrüh, gegen 5 Uhr, blutig auf der Straße vor dem Lokal.

Aus noch ungeklärten Gründen gerieten ein 37-Jähriger und ein 53 Jahre alter Mann in dem Lokal in Streit, so die Polizei. Nach Angaben von Zeugen waren außerdem noch zwei weitere bisher unbekannte Personen in den Streit in der Bar verwickelt. Im Verlauf der Auseinandersetzungen schubsten sich die Kontrahenten aus der Bar auf die Straße. Nach Polizeiangaben biss hier der jüngere Mann dem älteren die Fingerkuppe des rechten Ringfingers ab. Auch der jüngere Kontrahent erlitt Verletzungen in Form von Schürfwunden an den Händen und eine Platzwunde am Kopf.

Mit der Bisswunde am Finger fuhr der 53-Jährige mit einem Taxi ins Krankenhaus, sein Kontrahent ging zunächst nach Hause, kam dann aber wieder zur Bar zurück, wie die Polizei weiter berichtet. Bei der Suche am Einsatzort wurde in geringer Entfernung zum Eingang zur Bar dann auch die abgebissene Fingerkuppe auf dem Gehweg gefunden. Sie wurde von der Besatzung eines Rettungswagens sofort ins Krankenhaus verbracht. Es bleibt ungewiss, ob sie wieder an den Finger angenäht werden kann. Die Polizei ermittelt jetzt zu den Hintergründen. (jo)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)