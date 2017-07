Nach Taxi-Unfall: Polizei wertet Handy-Bilder aus

Nach einer Kollision stehen die zwei demolierten Autos auf der Kreuzung in Wiesbaden.

Wiesbaden - Nach einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Taxi in Wiesbaden werten die Ermittler Handy-Aufnahmen von Passanten aus.

Ein Gutachter prüfe, ob die Bilder für die Aufklärung des Unfalls verwendet werden können, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Zudem soll geprüft werden, welche Ampel zum Unfallzeitpunkt Rot zeigte. Bei der Kollision am Montag war ein Wagen in zwei Fußgänger geschleudert worden. Ein Elfjähriger erlitt dadurch mehrere Unterschenkelfrakturen und Kopfverletzungen. Es gehe dem Jungen aber den Umständen entsprechend gut, sagte die Polizeisprecherin. Die Verletzungen seinen nicht lebensgefährlich.

Nur leicht verletzt wurde zudem ein 48 Jahre alter Mann. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass eines der beiden Autos zu schnell gewesen ist und eine rote Ampel von dem Fahrer übersehen wurde. (dpa)

