89-Jähriger Fußgänger stirbt nach Unfall

Mann erliegt seinen Verletzungen

Groß-Umstadt - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am 2. Januar in der Georg-August-Zinn-Straße verstirbt der verletzte 89 Jahre alte Fußgänger im Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtete, überquerte der Fußgänger mit seinem Rollator die Fahrbahn der Georg-August-Zinn-Straße in Richtung Carlo-Mierendorff-Straße, als die Ampel für Fußgänger rot zeigte. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Georg-August-Zinn-Straße in Richtung Höchster Straße und übersah den Mann. Der 89-Jährige stürzte und wurde in ein Darmstädter Krankenhaus gebracht. (kl)

Archivbilder

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa