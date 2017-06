Nachts im Stich gelassen

Frankfurt - In einem offenen Brief an Frankfurts OB Peter Feldmann (SPD) macht Ulrich Mattner vom Gewerbeverein Treffpunkt Bahnhofsviertel seinem Ärger Luft: Die Lage um den Hauptbahnhof habe sich nachts „deutlich verschlimmert“, die Polizei sei „offenbar schlechter ausgestattet als jemals zuvor“. Von Nikolas Sohn

Stadt und Ordnungshüter halten dagegen. In Frankfurts Bahnhofsviertel läuft etwas gründlich schief. Dieser Meinung ist Ulrich Mattner vom Gewerbeverein Treffpunkt Bahnhofsviertel. In einem „Hilferuf aus dem Bahnhofsviertel“, verfasst als offener Brief an Oberbürgermeister Feldmann, beklagt der aus Hanau stammende Vereinsvorsitzende, dass sich die Situation trotz verschiedener Bemühungen zum Negativen entwickelt habe. Während Stadt und Land versuchten, durch Großrazzien der „Besonderen Aufbau Organisation“ (BAO) tagsüber und abends für Ordnung zu sorgen (mehr als 95 Prozent des Personals stellt das Land), stehe nachts nicht genug Polizeipersonal für das Bahnhofsviertel zur Verfügung, klagt Mattner.

Grund für diese Annahme war ein vergeblicher Anruf wegen Ruhestörung bei der Polizei morgens um 4 Uhr, den Mattner protokolliert hat: Die Teilnehmer einer nächtlichen Party in der Münchener Straße hätten sich nicht dazu bewegen lassen, weniger lautstark zu feiern. Der Polizist: „(...) Es haben sich schon andere darüber beschwert. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. Alle drei Wagen sind im Einsatz.“ Er habe so etwas noch nie erlebt, schreibt Mattner.

Der Vorsitzende des Gewerbevereins sieht sich durch verschiedene Beschwerden von Anliegern des inzwischen auf rund 4 000 Bewohner angewachsenen Quartiers bestätigt. „Überall höre ich Klagen, dass die Polizei nachts nicht oder viel zu spät kommt.“ Mattner beruft sich zudem auf ein Sitzungsprotokoll des Regionalrats vom 2.Mai, wonach die Gewaltdelikte im Bereich des Gesamtbahnhofs erheblich zugenommen hätten, und zwar zwischen Mitternacht und 4Uhr morgens.

Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill habe in jüngster Zeit klargemacht, dass die Polizei die unbefriedigende Situation im Bahnhofsviertel nicht alleine lösen könne, sagt Mattner und appelliert an die Stadt: „Unterstützen Sie die Beamten, bevor es zu noch schwereren Gewaltdelikten kommt.“ Dortige Presserundgänge am Vormittag ohne Dealer, Schläger, Trickdiebe, Krachmacher ließen ein falsches Bild entstehen, so Mattner. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt betont, dass durch die von Mattner erwähnte Ruhestörung keinesfalls auf Mängel in der Kriminalitätsbekämpfung geschlossen werden könne. Die Aussage des Bundespolizeivertreters auf der Regionalratssitzung vom 2. Mai sei aus dem Kontext gerissen und beziehe sich nur auf den Hauptbahnhof und nicht auf das Bahnhofsgebiet. Vielmehr habe der Leiter des 4. Polizeireviers, Ralph Stolze, damals erklärt, dass aufgrund der erhöhten Polizeipräsenz die Kriminalität sogar zurückgegangen sei.

Ein Sprecher des hessischen Innenministeriums verweist auf die objektiven Erfolge gegen Drogen- und Straßenkriminalität. Dafür hätten mehr als 100 Beamte der Frankfurter Polizei und der hessischen Bereitschaftspolizei seit November 2016 durch ihren täglichen Einsatz gesorgt. So kam es bis Mitte Juni 2017 zu über 2700 Festnahmen. Die Beamten sprachen rund 3500 Platzverweise aus, bearbeiteten 5000 Strafanzeigen und stellten mehr als 15,2 Kilogramm Rauschgift sicher. Zahlreiche Rückmeldungen von Frankfurtern bestätigten die insoweit positive Entwicklung. Sie fühlten sich sicherer.

Auch Frankfurts Sicherheits- und Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) betont die bisherigen Erfolge. Dass es zu Beschwerden wegen Ruhestörungen komme, werfe einen Schatten auf die gemeinsame Arbeit – „genauso wie der offene Brief des Gewerbevereins“ – und sei „aber auch gerade im Rotlichtmilieu nicht auszuschließen“. Frank bedauere, dass Mattner die Einladung zur Mitarbeit im neuen Regionalrat nicht persönlich angenommen habe. Seine Einladung wolle er daher erneuern.

Quelle: op-online.de