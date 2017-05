Nackter Mann rennt in S-Bahn-Tunnel

Frankfurt - Ein nackter Mann hat eine Sperrung im zentralen S-Bahntunnel unter der Frankfurter Innenstadt ausgelöst.

Er sei am Dienstag von der Station Konstablerwache in den Tunnel Richtung Hauptwache gelaufen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Frankfurt. Daraufhin sei der vielbefahrene Streckenabschnitt gesperrt worden. Beamte der Bundespolizei liefen ihm den Angaben zufolge hinterher und sahen schließlich, dass er an der Hauptwache wieder auf den Bahnsteig kletterte. Dort nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Die Streckensperrung wurde laut Bundespolizei nach rund einer Viertelstunde wieder aufgehoben. Weitere Details waren noch unklar. (dpa)

