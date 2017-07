Wir und das „Nazi-Gen“

Frankfurt - Es gab viel Kritik an strittigen Thesen, die der Frankfurter Poetikdozent Michael Kleeberg äußerte. Eine Podiumsdiskussion im örtlichen Literaturhaus sollte für mehr Klarheit sorgen. Der Berliner Schriftsteller hielt sich jedoch überwiegend bedeckt. Von Stefan Michalzik

Da ist zunächst einmal viel Normalität. Die angehängte Lesung im Literaturhaus nach der letzten Vorlesung der Poetikdozentur an der Universität Frankfurt gilt üblicherweise dem literarischen Werk des Dozenten. Michael Kleeberg liest also Auszüge aus seinen beiden Romanen „Vaterjahre“ und „Ein amerikanisches Hospital“. Eindrücklich belegen diese Stellen noch einmal den hohen literarischen Rang des nach längeren Aufenthalten in Ländern des Nahen Ostens inzwischen in Berlin lebenden Schriftstellers vom Jahrgang 1959.

„Besseres Verständnis“ lautet das Motto, das das Literaturhaus in Anbetracht der Debatte um einige Äußerungen Kleebergs in der dritten seiner fünf Poetikvorlesungen über diesen Abend gestellt hat. Kleeberg hatte eine Unterscheidung zwischen dem „Staatsbürger“ und dem „Schriftsteller“ getroffen und fragwürdige Thesen zum Islam in Deutschland aufgestellt. Er äußerte sich dazu, dass eine künftige muslimische Einwanderung die Demokratie in Deutschland gefährden könne. Die Willkommenskultur sei das Resultat einer auf den Holocaust fixierten nationalen Identitätsstiftung und dem Wunsch, ein ominöses ,,Nazi-Gen“ loszuwerden. Zurecht ist dem Schriftsteller daraufhin in einigen Feuilletons eine Nähe zum Gedankengut der Populisten von der AfD und der Identitären Bewegung bescheinigt worden.

Zurückgenommen hat Kleeberg nichts im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Heinz Drügh und der auf Bitten des Autors hinzugezogenen Islamwissenschaftlerin Armina Omerika, beide von der Frankfurter Uni. Omerika hat viele kenntnisreiche Dinge zum Verständnis der gemeinsamen Geschichte von Orient und Okzident gesagt. Kleeberg signalisierte Einigkeit in den historischen Einschätzungen, auch zu der Feststellung, dass Orient und Islam keineswegs gleichzusetzen sind.

Zu alldem lässt sich schwerlich anderes tun als zustimmend zu nicken, es sei denn, jemand wollte die Realität leugnen. Doch wie verhalten sich Kleebergs umstrittene Äußerungen dazu? Zu dieser entscheidenden Frage hat er nichts gesagt.

Klare, zum Mindesten erläuternde Worte wären am Platze gewesen. Diese aber sind ausgeblieben. Auf Befragen Drüghs legte Kleeberg gar bekräftigend nach: Ein Land, das sich auf den Humanitätsbruch von Auschwitz als identitätsstiftendes Moment gründe, sei am Ende.

Festzuhalten bleibt unbedingt, dass ein Schriftsteller durchaus fragwürdige Ansichten äußern darf, die dann eben eine Debatte auslösen, auch im Zuge einer universitären Veranstaltung. Das ist unter den Verhältnissen von Demokratie und Meinungsfreiheit nur Normalität. Wie schon in seinen Vorlesungen sprach Kleeberg noch einmal viel vom Projekt seines neuen Romans, in dem es um das west-östliche Verhältnis geht. Goethes „West-östlicher Divan“ soll darin eine wichtige Rolle spielen.

Menschen, so auch die eigene Erfahrung bei seinen Reisen im Nahen Osten, begegneten sich nun einmal nicht in erster Linie als Christ und Muslim, sondern zuallererst auf einer menschlichen Ebene, betonte Kleeberg.

Den Schriftsteller Kleeberg wird das Lesepublikum nicht vom Staatsbürger und seinen unglückseligen Thesen trennen können. Ungeachtet dessen darf es ob seiner literarischer Qualitäten nach allem, was da zu hören war, auf diesen Roman in jedem Fall sehr gespannt sein.

