Brand in Neu-Isenburg: Rauchwolke zu sehen – Lagerhalle in Flammen

Die Feuerwehr ist zu einem Brand in Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) geeilt. Anwohner sollen Türen und Fenster schließen.

Update vom Montag, 09.03.2020, 07.45 Uhr: In Neu-Isenburg (Kreis Offenbach) steht eine Lagerhalle in Vollbrand. Das bestätigte am Montagmorgen ein Sprecher der Polizei Südosthessen auf Nachfrage. Demnach war es kurz vor 6 Uhr am Morgen zu einem Brand in der Hermannstraße gekommen.

Das Feuer wütet wohl in der Lagerhalle einer Schreinerei in dem Gewerbegebiet im Süden Neu-Isenburgs. Zur Stunde läuft der Feuerwehr-Einsatz vor Ort noch. Es gab zwei Leichtverletzte, die Rauchvergiftungen erlitten. Um Rauch handelt es sich laut dem Polizeisprecher wohl auch bei den „Brandgasen“, vor denen die App Katwarn warnte und wegen denen Anwohner Fenster geschlossen halten sollten.

Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Brand in Neu-Isenburg: App Katwarn meldet Feuer

Erstmeldung vom Montag, 09.03.2020, 07.37 Uhr: Neu-Isenburg – Es brennt in Neu-Isenburg im Kreis Offenbach. Die Warn-App Katwarn meldet einen Großbrand. Am frühen Montagmorgen (09.03.2020) sollen in Neu-Isenburg Brandgase freigesetzt worden sein. Eine Rauchwolke war weithin zu sehen. Anwohner sind gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Die Feuerwehr Neu-Isenburg und die Feuerwehr Dietzenbach sind im Einsatz. Laut hessenschau.de brennt eine Halle, in der auch Fahrzeuge abgestellt sind. Näheres war zunächst nicht bekannt.

