Passanten halten Autofahrer an - dann wird es brutal 

Am Mittwochabend wurde ein Autofahrer in Neu-Isenburg in der Rathenaustraße von zwei Männern angehalten und abrupt zusammengeschlagen.

In Neu-Isenburg ist ein Autofahrer von Passanten angehalten und zusammengeschlagen worden. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.

Neu-Isenburg - Am Mittwochabend (13.11.2019) wurde der Fahrer eines weißen Peugeot-Transporters in der Rathenaustraße laut Angaben der Polizei von einer Gruppe Passanten angehalten und anschließend abrupt zusammengeschlagen. Gegen 18:50 gingen vier Männer in der Höhe des Aldi-Marktes über die Straße in Richtung des nahegelegenen Waldes. Dabei hielten zwei der vier Männer den 48-Jährigen Fahrer des Peugeot-Transporters an.

Neu-Isenburg: Autofahrer von Passanten zusammengeschlagen

Nachdem dieser aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, wurde er abrupt von den beiden Männern angegriffen. Die Passanten schlugen auf den 48-Jährigen ein, wodurch er Blessuren erlitt. Ein Mann aus der Gruppe versuchte die zwei Täter noch zurückzuhalten, was ihm jedoch nicht gelang.

Neu-Isenburg: Polizei sucht Zeugen

Die Unbekannten waren dem Opfer zufolge etwa 1,80 und 1,90 Meter groß. Der etwa 1,90 Meter große Mann wurde zusätzlich als kräftig gebaut beschrieben. Er soll lockige Haare haben und am Mittwochabend dunkel angezogen gewesen sein. Der andere Täter soll eine schmale Statur und kurze Haare haben. Der Mann aus der Gruppe, der versucht hat, die Täter von der Prügelattacke abzuhalten, soll schlank sein und lange Haare haben. Die Polizei sucht aktuell nach den Tätern und bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 06102 2902-0 weitergeleitet werden können.

at