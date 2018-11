Neue Kunstmesse „Discovery Art Fair“ will sich in Frankfurt behaupten

Frankfurt - Das Ende der „art Frankfurt“ liegt elf Jahre zurück. Seitdem konnte sich keine Kunstmesse mehr in Frankfurt etablieren. Nun will die „Discovery Art Fair“ einiges anders machen – mit Kunst für die breite Masse. Von Eugen El

Die Mainmetropole glänzt mit ihren Museen, für den Kunstmarkt ist sie im Gegensatz zu Köln, Düsseldorf und Berlin keine wichtige Adresse. Das möchte Jörgen Golz nun ändern. Mit seiner „Discovery Art Fair“ bringt er ein erprobtes Messekonzept nach Hessen, das sich von den vorangegangenen Frankfurter Versuchen in einem wesentlichen Punkt unterscheiden will: Die Publikumsmesse soll Kunst anbieten, die für fast jeden erschwinglich ist. Damit will Golz nicht nur Sammler anlocken, sondern auch Einsteiger; neue, potenzielle Kunstkäufer. Seit 15 Jahren ist Golz mit diesem Konzept in Berlin und seit fünf Jahren auch in Köln präsent. Nun also die Expansion nach Frankfurt: Die Idee – die man übrigens schon seit Längerem von Messen wie der „Affordable Art Fair“ kennt – scheint aufzugehen.

Skepsis habe es allerdings vonseiten den Frankfurter Galerien gegeben: Sie hätten verhalten auf die Pläne für eine neue Kunstmesse in der Stadt reagiert, so Golz. Vielleicht liege das gerade an dem un-elitären Konzept, überlegt er. Nur drei Frankfurter Galerien haben sich zur Premiere auf das Messegelände getraut, unter ihnen Barbara von Stechow. Sie ist die einzige lokale Teilnehmerin von Gewicht.

+ Viel zu entdecken: Auf der „Discovery Art Fair“ sollen auch Kunstliebhaber mit schmalerem Portemonnaie auf ihre Kosten kommen. Zur Premiere der Messe sind nur drei Frankfurter Galerien vertreten. - Fotos: Stefan Maria Rother/p © Stefan Maria Rother/p Im Forum der Frankfurter Messe präsentieren sich 75 Galerien, Projekträume und Künstler aus 14 Ländern. Viele haben schon mit Golz zusammengearbeitet, wie er sagt. Einen thematischen oder stilistischen Schwerpunkt hat die Messe nicht. Im Ankündigungstext ist lediglich von „frischer, aktueller Kunst“ die Rede. Kurator Peter Funken hat schon die Schwestermessen in Köln und Berlin betreut. Auch er kann nicht genau sagen, nach welchen Kriterien die Aussteller ausgewählt wurden. Funken spricht von künstlerischer „Qualität als Ausdrucksstärke“, „überzeugender Thematik“ und „subjektiver Kraft“.

Beim Rundgang fällt auf: Qualität ist Ansichtssache. Es überwiegt gegenständliche Malerei, viel Knalliges und Dekoratives ist dabei. Die Aussteller haben neben bezahlbarer Kunst auch Erwartungen mitgebracht. „Frankfurt ist ein guter Ort, wieder eine Kunstmesse zu gestalten“, findet Stefanie Mayer-Augarde. Mit ihrer Galerie ist sie aus der Vulkaneifel angereist. Mayer-Augarde hat schon zwei Mal in Köln teilgenommen. Sie lobt die Organisatoren: „Die bringen immer viele Besucher her.“ Die Galeristin erläutert ein Gemälde des Bonners Tobias Stutz, das Mies van der Rohes Barcelona-Pavillon mit Caspar David Friedrichs „Mönch am Meer“ verschränkt.

Es gibt Kurioses zu sehen. Wer sich einen Gerhard Richter wünscht, aber nicht leisten kann, wird bei der Arthus Galerie aus Zell fündig. Sie präsentiert Rakelbilder von Raphael Rack, die dem bekanntesten deutschen Maler nachempfunden sind und je nach Format ab 1 300 Euro kosten.

Eine Debütantin ist die Hanauer Galeristin Marion Sulzmann. Ihre erste Messe sieht sie als Chance, die Kunstszene zu unterstützen. Neben eigenen, poppig-plakativen Gemälden zeigt sie unter anderem Papierskulpturen der Jenaer Künstlerin Philine Görnandt.

Es muss sich zeigen, ob das Frankfurter Publikum diese bunte Mischung annimmt. „Die Premiere ist ein Risiko“, weiß Jörgen Golz. Das Projekt sei für die nächsten drei Jahre abgesichert, verrät er. Danach werde entschieden, ob es mit der Messe weitergeht.

„Discovery Art Fair Frankfurt“, ab heute bis 4. November im Forum Messe Frankfurt, geöffnet Fr. und Sa. 11-21 Uhr, So. 11-18 Uhr, Tagesticket 15 Euro, ermäßigt 10 Euro

Quelle: op-online.de