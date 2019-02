Neue Suche nach Männerleiche

Hammersbach – Nach einem knapp zwei Jahrzehnte zurückliegenden Gewaltverbrechen startet die Polizei erneut mit einem Leichenspürhund eine Suchaktion in einem Waldstück bei Hammersbach (Main-Kinzig-Kreis).

Am Samstag und Sonntag werden Beamte mit der tierischen Spürnase unterwegs sein, wie Alexander Homm von der Staatsanwaltschaft Offenbach am Freitag auf Anfrage sagte. Eine erste Suche nach der Männerleiche war im November ergebnislos verlaufen. Danach pausierten die weiteren Ermittlungen im Wald wegen des winterlich gefrorenen Bodens.

Der gesuchte Mann wird seit dem Jahr 2000 vermisst. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Es handelt sich um die Leiche eines im August 1951 geborenen Mannes aus Obertshausen. Er sei nach einem Familienstreit vermutlich von seinem Bruder getötet worden, sagte Homm.

Auslöser für die Suche waren Hinweise in Ermittlungen zu einem anderen Fall. Der mutmaßliche Täter und Bruder des Obertshauseners sei mittlerweile auch gestorben. Es handelt sich um einen 66-jährigen Mann, der sich im September 2018 bei einem Festnahmeversuch in seiner Wohnung in Dietzenbach das Leben nahm.

Zu dem Einsatz mit Spezialkräften der Polizei kam es, weil der Mann ebenfalls verdächtigt wird, im Juni 2018 ein Ehepaar im Alter von 61 und 64 Jahren aus der Nachbarschaft getötet zu haben. Das Motiv für diese Tat ist unklar. dpa

Quelle: op-online.de