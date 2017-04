Neuer Schauspiel-Intendant stellt erstes Spielzeit-Programm vor

Frankfurt - Ein neues Kapitel am Frankfurter Schauspiel beginnt: Intendant Anselm Weber hat das Programm für seine erste Spielzeit vorgestellt. 16 Premieren, zwei Erst- und sechs Uraufführungen, prominente Namen und ein Großprojekt erwarten die Theaterfreunde. Von Lisa Berins

Darauf habe er gewartet, sagt Anselm Weber bei seiner Antrittspressekonferenz im Schauspiel. Der Intendant, der in der nächsten Spielzeit das Ruder am Theater übernimmt, setzt ein müdes Lächeln auf. Die Frage nach der Baustelle musste ja kommen. Vor zwei Jahren, als er den Vertrag für Frankfurt unterschrieb, sei das Ausmaß der baulichen Mängel am Schauspiel nicht vorhersehbar gewesen, sagt er. In der Intendanz seines Vorgängers Oliver Reese war dann sogar von einem möglichen Abriss des Gebäudes die Rede gewesen, was aber schnell verworfen wurde. Dennoch: Das Haus wird in absehbarer Zeit zu einer Großbaustelle – und das Theater möglicherweise zeitweise unbespielbar. „Ich weiß, wie langsam die Mühlen mahlen“, sagt Weber gelassen. „In den ersten vier bis fünf Jahren treffen wir uns sicher hier, vorher wird niemand den Turbo zünden. Ich bin da sehr entspannt.“

Der 53-Jährige, der seinen Intendanten-Posten in Bochum gerade räumt, weiß, wie der Hase in Frankfurt läuft – zumindest strahlt der gebürtige Münchner eine gewisse Zuversicht aus. In den 1990ern und den frühen Nullerjahren hat er bereits in der Mainmetropole inszeniert.

So kenne Weber auch die „Begehrlichkeiten der freien Szene“, mit der er die Zusammenarbeit stärken wolle. Das sei ein „bewusstes politisches Zeichen“, sagt er. (Apropos: Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) war aus unbekannten Grünen nicht bei der Konferenz erschienen.) Eins von zwei Stücken, die pro Spielzeit im Bockenheimer Depot aufgeführt werden, gibt Weber an den Mousonturm-Intendanten Matthias Pees ab.

Abgesehen davon scheint Weber die Zügel gern selbst in der Hand zu halten: Fünf eigene Inszenierungen möchte der Intendant in der Spielzeit 2017/18 auf die Bühne bringen. Seine erste wird „Das siebte Kreuz“ nach einem Roman von Anna Seghers sein, in dem es um die Flucht eines KZ-Häftlings nach Frankfurt geht (Premiere: 27. Oktober). Dieses Stück ist zugleich Auftakt einer Kooperation mit der Oper Frankfurt: Ein Bariton des Opernstudios werde auf der Bühne stehen. Daneben hat sich Weber die Inszenierung „Alle meine Söhne“ von Ar-thur Miller (8. Dezember) vorgenommen und weitere sieben Produktionen aus Bochum im Gepäck, von denen er zwei selbst inszeniert.

Eröffnet wird die Spielzeit mit zwei Klassikern: Shakespeares „Richard III.“ unter der Regie von Jan Bosse (28. September) und Georg Büchners „Woyzeck“ unter der Regie von Roger Vontobel (30. September). In den Titelrollen sind Gastschauspieler Wolfram Koch als König Richard und Jana Schulz als Woyzeck zu sehen. Ein Highlight wird auch die Inszenierung des Trump-kritischen Jelinek-Stücks „Am Königsweg“ sein (12. Januar 2018).

Neben prominenten Gastauftritten möchte Weber ein eigenes, solides Ensemble aufbauen: Von 28 Schauspielern stammen sechs aus der Reese-Zeit, aus Bochum gesellen sich sieben hinzu, weitere kommen von anderen Häusern. Um den Nachwuchs in der eigenen Stadt zu fördern, soll es ein neues Programm geben: Acht Frankfurter Schauspielstudenten dürfen ihr drittes Ausbildungsjahr am Theater verbringen. Daneben hat Weber ein Großprojekt auf der Liste: Es widmet sich dem Motto „Wir“, mit dem die neue Spielzeit überschrieben ist. Über drei Jahre hinweg soll die Zukunft des Zusammenlebens erkundet werden; und zwar mit 220 Jugendlichen in ihren Frankfurter Stadtteilen. Das Projekt „All our futures“ ist Teil von Webers Vermittlungsansatz: „Wir wollen nicht im Tempel der Hochkultur bleiben, sondern rausgehen.“

Ein weiteres neues Projekt ist „Stimmen einer Stadt“ – eine Kooperation mit dem Literaturhaus. Drei Autoren, u.a. Wilhelm Genazino, sollen Monodramen über Frankfurter Biografien schreiben, die in den Kammerspielen aufgeführt werden. Erstmals gibt es eine Zusammenarbeit mit der B3-Biennale des Bewegten Bildes, die von der Hochschule für Gestaltung Offenbach veranstaltet wird: Ende November erscheint eine künstlerische Projektion auf der Schauspielhaus-Fassade.

