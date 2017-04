Neuer Henninger Turm bald bezugsfertig

Frankfurt - Die Fassade des neuen Henninger Turms in Frankfurt ist fertig, der Innenausbau läuft auf Hochtouren. Das 140 Meter hohe Gebäude gehört zu den höchsten Wohnhäusern in Deutschland.

Es ist zugleich der erste einer Reihe exklusiver Wohntürme in der Rhein-Main-Metropole. "Ab Sommer werden die 209 Wohnungen bezogen", sagte Christoph Schaab von den Bauherrn. Die Eröffnung des Restaurants mit Terrasse in 130 Metern Höhe sowie der Gewerbeflächen sei für den Herbst geplant. Drei Wohnungen seien noch zu haben, sagte Schaab. Sie liegen im 15., 16. und 19. Stock. Der Quadratmeterpreis im Turm beträgt im Durchschnitt 6500 Euro. Die Bewohner können in der eleganten Lobby einen Conciergeservice nutzen, es gibt ein Fitness- und Wellnessstudio, eine Tiefgarage mit 400 Park- und Fahrradstellplätzen sowie Geschäfte und Gastronomie. Die Wohnungen haben Wintergärten oder Balkone und bodentiefe Fenster. Das nach Plänen des Architektenbüro Meixner Schlüter Wendt gebaute Wohnhochhaus lehnt sich an das alte Wahrzeichen im Stadtteil Sachsenhausen an: Der ehemalige Getreidesilo der Henninger-Brauerei war jahrzehntelang ein beliebtes Ausflugsziel und ist wegen des Radrennens rund um den Henninger Turm bekannt. (dpa)

