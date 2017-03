A66: Unbekannte schießen auf Familie im Auto

Neuhof/Fulda - Die Polizei ermittelt nach einem Angriff auf eine Familie in einem Auto auf der A66 von Fulda kommend in Richtung Hanau. Ein unbekanntes Geschoss hinterlässt ein Loch im Fahrzeugblech.

Eine 44-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Fulda fuhr laut Polizei mit ihrer Familie am Samstag auf der A66 von Fulda in Richtung Hanau. Gegen 15.10 Uhr - die Familie befand sich zu dieser Uhrzeit etwa 300 bis 400 Meter aus ihrer Fahrtrichtung gesehen hinter dem Autobahntunnel bei Neuhof - hörte sie ein Zischen und kurz darauf einen lauten Knall. Die Autofahrerin fuhr weiter, stellte später jedoch fest, dass sich in der so genannten C-Säule, im Fahrzeugblech ihres Autos auf der Fahrerseite, ein Loch befand.

Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen von einem „bisher unbekannten Schussapparat“ beschossen wurde. Ein Projektil wurde bisher nicht gefunden. Die Kripo Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0661/105-0 zu melden. Die Beamten ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (dr)

