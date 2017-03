Neun Festnahmen bei Polizeikontrollen

Rüsselsheim - Nach Polizeikontrollen im Stadtgebiet von Rüsselsheim haben die Ermittler neun Personen festgenommen.

Außerdem gab es elf Anzeigen wegen Drogenbesitzes. Beamte überwachten am Montag Rüsselsheimer Parks, Gaststätten und Wettbüros und kontrollierten insgesamt 143 Menschen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei stellten sie etwa 70 Gramm Marihuana, drei Mobiltelefone und mehrere hundert Euro Bargeld sicher. Bei einigen Gaststätten wurden Verstöße gegen das Gewerberecht festgestellt. Eine Shisha-Bar musste wegen Mängeln an ihrer Entlüftungsanlage vorübergehend schließen. (dpa)

Polizeibeamte müssen belastbar sein Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa