OB-Wahl in Frankfurt: Kandidaten und Ergebnisse

Zwölf Bewerber

Frankfurt - Zwölf Kandidaten treten bei der Oberbürgermeisterwahl an. Wahltermin ist am 25. Februar, falls keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erhält, geht es am 11. März in die Stichwahl. Wir stellen die Kandidaten der OB-Wahl vor und berichten am Wahlabend im Liveticker. Von Niels Britsch