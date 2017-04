Oberhaupt der Ahmadiyya-Gemeinschaft zu Gast

Das Oberhaupt der Ahmadiyya-Gemeinschaft in Hessen zu Besuch.

Raunheim - Tausende Gläubige der muslimischen Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat haben sich am Freitag mit ihrem geistigen Oberhaupt in Raunheim bei Rüsselsheim versammelt.

Die Veranstalter sprachen von 8000 Gläubigen, die Polizei von 5000. Der Kalif der Glaubensgemeinschaft, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, war bei seinem Besuch in Deutschland auf das Grundstück einer zukünftigen Moschee gekommen, um mit den Menschen auf dem Rhein-Main-Gebiet zu beten. Einem Sprecher der Glaubensgemeinschaft zufolge fanden nicht alle Gläubige in den Zelten auf dem Grundstück Platz. Viele von ihnen hätten auf den Parkplätzen gebetet, Tausende seien wieder abgereist. Trotz der Platzprobleme sei alles "geordnet" abgelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten seien Streife gefahren, besondere Sicherheitsvorkehrungen habe es nicht gegeben. Der Kalif sei bereits wieder abgereist.

Die zeremonielle Grundsteinlegung für die neue Moschee ist für diesen Dienstag (18. April) geplant. Der Kalif soll am Tag darauf (19. April) auch bei der Grundsteinlegung einer Moschee in Marburg dabei sein. Ahmadiyya Muslim Jamaat gilt als islamische Reformbewegung. Sie hat nach eigenen Angaben weltweit mehrere Zehnmillionen Anhänger. In Hessen soll sie etwa 15.000 Anhänger haben. (dpa)

Oberhaupt der Ahmadiyya-Gemeinschaft in Hessen: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de