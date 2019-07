Brand in Offenbacher Psychiatrie: Mehrere Menschen schwer verletzt

Durch einen Brand in der Psychiatrie des Sana-Klinikums in Offenbach sind sechs Menschen schwer und weitere leicht verletzt worden.

Durch einen Brand in der Psychiatrie des Sana-Klinikums in Offenbach sind sechs Menschen schwer und weitere leicht verletzt worden.

Update, 1. Juli, 10:29 Uhr: Das Feuer brach gegen 5 Uhr morgens in einem Patientenzimmer im Erdgeschoss aus. Nach wie vor ist noch unklar, wie es zu dem Brand kam. Wegen des Einsatzes der Feuerwehr war die Sprendlinger Landstraße zwischen Starkenburgring und Odenwaldring zwischenzeitlich voll gesperrt.

Erstmeldung, 1. Juli, 8:34 Uhr: Offenbach - Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Offenbach sind sechs Menschen schwer und einige weitere leicht verletzt worden. Außerdem werden noch drei Personen vermisst, die sich aber nicht mehr im Gebäude aufhalten, so sie Feuerwehr Offenbach. Alle Verletzten werden im Krankenhaus behandelt.

Brand in Psychiatrie: Feuer brach im Erdgeschoss aus

Nach Polizeiangaben war am frühen Montagmorgen in einem Zimmer der Klinik im Erdgeschoss ein Feuer ausgebrochen. Daraufhin hätten 28 Menschen in Sicherheit gebracht werden müssen, hieß es. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand den Angaben zufolge schnell löschen. Angaben zur Brandursache gab es zunächst nicht. Die Polizei teilte mit, man ermittle in der Sache. Die angrenzende Straße ist aktuell voll gesperrt. (dpa/red)

Lesen Sie auch:

Waldbrand tobt in Münster - Weltkriegsmunition explodiert

Im südhessischen Münster tobt ein Waldbrand unweit von einem ehemaligen Munitionsdepot. Es kommt zu Explosionen.

Feuerwehr sucht nach Mann im Main

Die Offenbacher Feuerwehr sucht vergeblich nach einem Mann, der zuletzt in Höhe der Offenbacher Hafenspitze gesehen wurde. Er machte einen verwirrten Eindruck.