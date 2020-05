„Hau‘ weg den Mist!“ Ehemaliges Einkaufscenter wird jetzt abgerissen 

Ein Schandfleck verschwindet

+ © Sommer Weg mit der Bausünde: Am Montag fiel zumindest eine Wand an der Ziegelstraße, nach Pfingsten beginnt der eigentliche Abriss. © Sommer

Der Abbruch des ehemaligen Einkaufscenters Berliner Straße in Offenbach hat begonnen. „Endlich“ ist das Wort, das am gestrigen Montag am häufigsten in der Ziegelstraße fällt.