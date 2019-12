Polizei Offenbach empfiehlt „Hessenwarn“: Das kann die Katwarn-Alternative

Polizei und Stadt empfehlen die Nutzung von „Hessenwarn“ als Alternative zum abgeschalteten Bürger-Alarm-System.

Offenbach - Mit dem Start des hessenweiten Informationssystems „Hessenwarn“ hat der Förderverein „Sicheres Offenbach“ das Bürger-Alarm-System in der Stadt geschlossen. Als Alternative empfehlen Polizei und Stadt die Nutzung von „Hessenwarn“.

Offenbach: Bisheriges Bürger-Alarm-System abgeschaltet

Das bisherige Bürger-Alarm-System war 2005 als Kooperation zwischen dem Polizeipräsidium Osthessen und der Stadt sowie dem Verein „Sicheres Offenbach“ gestartet worden. Es sollte die Kommunikation der Polizei mit den Bürgern stärken. Wie die Stadt mitteilte, waren rund 5000 Haushalte an dem zum 30. November abgeschalteten Alarm-System angeschlossen.

Die Teilnehmer erhielten in den Anfangszeiten zunächst Warnmeldungen per Telefon, später über Mobiltelefone und dann auch per E-Mail und online.

Der Förderverein war für den Betrieb des jetzt abgeschalteten Systems sowie die Betreuung der Teilnehmer und deren Daten verantwortlich gewesen.

Offenbach empfiehlt App „Hessenwarn“: Die Funktionen der Katwarn-Alternative

Stadt und Polizei empfehlen den Offenbachern „Hessenwarn“, ein kostenloses Informationssystem, als alternativen Informationskanal. Die App für alle Mobiltelefone liefert neben Warn- und Sicherheitshinweisen der Polizei, etwa zu Terroranschlägen oder Bombenfunden, auch Meldungen von Feuerwehr und Katastrophenschutz zu Großbränden oder akuter Hochwassergefahr aus dem System „KatWarn“.

Konkrete Informationen aus Offenbach wie mit dem dem alten Bürger-Alarm-System gibt es in der App, wenn ein zusätzliches Modul „Offenbach City“ geladen wird. Mehr Infos zu dem neuen System finden sich online unter www.hessenwarn.de.

600.000 Menschen nutzen bereits die Warn-App Katwarn*. Die Programme dienen als Erweiterung der traditionellen Warnsysteme.

Kurz nach der Einführung der neuen Warn-App für Hessen sind viele jedoch User genervt*. Sie fragen, ob Hessenwarn wirklich eine clevere Lösung ist.

