Nachts in Offenbach: Plötzlich brennt es in der Autowerkstatt 

Brand auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Sprendlinger Straße: Die Feuerwehr Offenbach musste in der Nacht anrücken.

Auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Offenbach bricht mitten in der Nacht ein Brand aus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mitten in der Nacht brennt es in Offenbach

Feuer bricht an Auto in einer Kfz-Werkstatt aus

Offenbach - Auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Offenbach hat es in der Nacht gebrannt - es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Davon berichtet die Polizei in Wiesbaden in einer Pressemitteilung. Aus bislang unbekannter Ursache kam es am frühen Morgen der Nacht zum Samstag, 15.02.2020, gegen 1.45 Uhr zu dem Brand auf dem Gelände des KfZ-Betriebs in der Sprendlinger Straße.

Offenbach: Brand in Autowerkstatt - was die Polizei bisher weiß

Das Unternehmen in Offenbach bietet den An- und Verkauf, sowie die Instandsetzung von Autos an. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge brach das Feuer wohl in einem der dort abgestellten Fahrzeuge aus und griff auf die zwei daneben stehenden Fahrzeuge über.

Zwei der auf dem Gelände in Offenbach geparkten Pkw brannten komplett aus, der Dritte wurde bei dem Feuer beschädigt. Auch die Fassade des Werkstattgebäudes wurde bei dem Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Offenbach: Brand in Autowerkstatt - 50.000 Euro Schaden, Feuerwehr muss eingreifen

Dass das Gebäude komplett Feuer fing, konnte die angerückte Feuerwehr Offenbach durch Löscharbeiten allerdings verhindern. Der entstandene Schaden wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Menschen wurden bei dem Brand auf dem Gelände der Autowerkstatt nach Angaben der Polizei nicht verletzt.

Offenbach: Brand in Autowerkstatt - Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 069 - 8098 1234 an die Polizei in Offenbach zu wenden oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

