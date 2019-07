17-Jähriger flüchtet mit Auto vor Polizei – anschließend zu Fuß 

Ein 17 Jahre alter Mann ist einen Mietwagen ohne Führerschein gefahren. Als die Polizei ihn stellen wollte, ergriff er die Flucht.

Offenbach – "Grob, verkehrswidrig und rücksichtslos" - mit diesen Attributen aus dem Strafgesetzbuch beschreiben die Beamten des 1. Polizeireviers das Fahrverhalten eines 17-jährigen Jugendlichen, der ihnen in der Nacht zu Dienstag im Offenbacher Stadtgebiet aufgefallen war. Der auffällig junge Mann am Steuer des BMW X2 eines Münchener Carsharing-Anbieters kam den Ordnungshütern gegen 1.35 Uhr im Bereich Alicestraße/Von-Behring-Straße verdächtig vor. Bei einer Kontrolle hielt der Fahrer zwar kurz am Straßenrand an; als die beiden Beamten aus ihrem Streifenwagen ausgestiegen waren, soll er dann plötzlich Gas gegeben haben.

Offenbach: 17-Jähriger auf der Flucht

Mit überhöhter Geschwindigkeit soll der Verdächtige im Anschluss falsch herum durch Einbahnstraßen und über unübersichtliche Kreuzungen "gebrettert" sein, bevor er den Crossover-SUV in der Kurfürstenstraße festfuhr. Auch dass er dann zu Fuß wegrannte, brachte dem 17-Jährigen keinen Vorteil. Eine der mittlerweile zahlreich hinzugerufenen Streifen stellte den Offenbacher und brachte ihn anschließend zum Revier. Zur "Gefährdung des Straßenverkehrs" kommt auch noch ein "Fahren ohne Fahrerlaubnis" hinzu. Zu klären wird auch sein, wie der junge Mann überhaupt in den Besitz des Mietfahrzeugs kam. Der Wagen musste in der Nacht abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest.

marv

Auch interessant:

22-Jähriger soll obdachlose Frau vergewaltigt haben

Ein junger Mann hat den Zustand seines mutmaßlichen Opfers wohl schamlos ausgenutzt. Zum Prozess jedoch erschien die 55 Jahre alte obdachlose Frau nicht.



Kleintransporter und Container auf Firmengelände in Brand geraten



Am frühen Dienstagmorgen sind auf einem Firmengelände zwei Kleintransporter sowie zwei Container in Brand geraten.