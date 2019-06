Kaiserstraße wird einmal sogar komplett gesperrt

Das wird trotz Sommerferien eng: Die Kaiserstraße wird von Dienstag, 25. Juni, bis Freitag, 12. Juli, zwischen Mainstraße und Berliner Straße neu asphaltiert. Gearbeitet wird in zwei Abschnitten.

Während in der ersten Phase nur die Fahrbahnen stadtauswärts gesperrt sind, ist für den zweiten Abschnitt, bei dem der Asphalt stadteinwärts aufgetragen wird, eine Vollsperrung notwendig. Der Verkehr wird dann über die Mainstraße und die Schlossstraße zur Berliner Straße umgeleitet.

Die Busse der Linien 102, 104 und 108 in Fahrtrichtung Kaiserlei werden über die Schlossstraße und die Mainstraße geführt. Bei der Linie 102 entfällt die Haltestelle „Theater/Messehallen“, bei den Linien 104 und 108 entfallen die Haltestellen „Rathaus“ und „Theater/Messehallen“ ersatzlos.

Baustelle an der Kaiserstraße: Ausnahme-Regelung

Im zweiten Bauabschnitt wird es trotz Vollsperrung für die Stadtbuslinien in Fahrtrichtung Offenbach-Innenstadt eine Ausnahme-Regelung geben. Sie dürfen stadteinwärts über die frisch asphaltierte Gegenspur fahren und werden per Sondersignal an der Berliner Straße weitergeleitet. (mk)

