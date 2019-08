Mann beleidigt 15-Jährige sexuell und verletzt sie

Der Mann pöbelte wahllos Passanten an. (Symbolbild)

In der Offenbacher Innenstadt hat ein 40-jähriger Mann am Freitagmorgen Passanten grundlos angepöbelt. Ein 15-Jähriges Mädchen wurde von ihm sexuell beleidigt und leicht verletzt.

Offenbach - Am Freitagmorgen hat ein Mann in der Offenbacher Innenstadt Passanten grundlos angepöbelt und eine 15-Jährige sexuell beleidigt und leicht verletzt. Die Polizei ermittelt aktuell gegen den 40-Jährigen.

Grundlos aggressives Verhalten am Morgen

Der Mann soll nach Zeugenaussagen gegen 8 Uhr morgens in der Mathildenstraße an einem Mülleimer gestanden haben und scheinbar ohne Grund aggressiv aufgetreten sein. Als die 15-jährige Offenbacherin an dem 40-Jährigen vorbeiging, soll dieser sie beleidigt haben. Zusätzlich soll er die junge Frau ans Bein getreten haben. Beamte,die auf das Verhalten des Mannes aufmerksam gemacht wurden, nahmen den 40-Jährigen daraufhin fest.

at

Das könnte Sie auch interessieren:

Autofahrer streiten auf Netto-Parkplatz - dann zückt einer eine Schusswaffe

Bei einem Streit auf einem Netto-Parkplatz in Hanau hat ein Ford-Fahrer eine Schusswaffe gezückt. Er hatte zuvor schon einen Fiat-Fahrer verfolgt.

15-Jährige in Wiesbaden sexuell belästigt

In Wiesbaden ist eine junge Frau von drei Männern begrapscht worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Schaulustige bedrohen Retter - Polizei muss Verstärkung holen

Bei der Erstversorgung mehrer Unfallopfer wurden die Retter massiv von Schaulustigen bedroht - die Polizei musste eingreifen.