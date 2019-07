Sieben Anzeigen gegen Jugendliche

Kontrollaktion in Offenbach.

Beamte des Hauses des Jugendrechts, der Bereitschaftspolizei sowie der Polizeistation Heusenstamm haben am Montag in Stadt und Kreis Offenbach Jugendliche kontrolliert.

Offenbach – Die Streifen in Offenbacher Parks, auf Spielplätzen und an anderen Treffpunkten von Jugendlichen sowie in Zügen der S1 überprüften 61 Personen. Durchsucht wurden 46 Jugendliche sowie zwei Autos.

Bilanz: Zahlreiche Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln wurden sichergestellt. Es gab sieben Strafanzeigen unter anderem wegen Erschleichen von Leistungen, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fundunterschlagung.

„Die Maßnahmen waren ein voller Erfolg“, sagte Einsatzleiter Kriminaloberkommissar André Csukas. Weitere derartige Aktionen sollen folgen.

mic.

