Offenbach vergibt Smiley für gute Hygiene

Für gute Hygiene in Gaststätten vergibt die Stadt Offenbach einen Smiley. (Symbolbild)

Die Stadt hat Gaststätten ausgezeichnet, die bei Kontrollen überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben.

Offenbach – Seit 2011 wird der Offenbacher Smiley an Gaststätten übergeben, die bei den einmal jährlich stattfindenden Kontrollen ein sehr gutes Ergebnis erzielen.

Die Lebensmittelüberwachung in Deutschland erfolge risikoorientiert. Betriebe mit einem höheren Risiko würden häufiger kontrolliert, erklärt Monika Grimm, Amtsleiterin des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz. „Ein Caterer, der Kindergärten beliefert, ist potenziell ein größeres Risiko als eine Schankwirtschaft“.

Smiley: Zehn Punkte zur Überprüfung

Als Grundlage der Überprüfung dienen zehn Punkte: Die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen, Überprüfung der Rückverfolgbarkeit (woher kommen die Lebensmittel) und der hergestellten Produkte sowie Wareneingangskontrollen. Zudem gibt es Mitarbeiterschulungen, die Durchführung von Eigenkontrollmaßnahmen (wie werden Gefahren benannt und überwacht), Temperaturüberwachung, bauliche Beschaffenheit (dazu gehört auch die Abfallbeseitigung), Personal- und Produktionshygiene und Schädlingsbekämpfung.

Offenbach: Hygienisch tadellose Räumlichkeiten

Bei einer Gaststätte, die einen Smiley bekommen hat, können die Verbraucher hygienisch tadellose Räumlichkeiten und Mitarbeiter sowie einwandfreie Lebensmittel erwarten. Der Smiley wird auf Antrag des Betriebes in Form einer Urkunde mit dem lachenden Smiley und den Betriebs- und Kontrolldaten eingerahmt übergeben. „Mit der Vergabe des Smileys zeichnen wir Betriebe aus, die die hygienischen Voraussetzungen in besonderem Maße erfüllen. Das ist eine Anerkennung für die Betreiber und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den jeweiligen Betrieben. Zugleich schafft es Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger“, sagt Stadträtin Sabine Groß.

Für einen Internetauftritt ist auch eine Übermittlung im PDF-Format möglich. Kosten entstehen dem Betrieb für die Vergabe nicht. Der Offenbacher Smiley ist maximal gültig bis zur nächsten durchgeführten Lebensmittelkontrolle und der daraus resultierenden Bewertung. kek

Weitere Informationen: www.offenbach.de/offenbacher- smiley

