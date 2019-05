Streit um Toys’R’Us-Gebäude spitzt sich zu

Das marode Toys-Gebäude sollte eigentlich schon in diesem Frühjahr abgerissen werden. Wegen der Verzögerung um ein Jahr streitet die Politik.

Der geplante Neubau an Stelle des maroden Toys’R’Us-Gebäudes in der Innenstadt sorgt weiter für politisches Hickhack.

Offenbach – Die SPD hatte für Verzögerungen bei dem Großprojekt in Offenbach überzogene Forderungen der Grünen nach einem Parkhaus im Erdgeschoss verantwortlich gemacht. Die Grünen kontern nun damit, dass ein Parkhaus im Erd- statt im Untergeschoss mit dem Investor abgesprochen gewesen sei.

Michael Dietrich, Geschäftsführer des Investors WasE-Firmengruppe, bedauert zwar, dass „Teile der Politik die Ursache für die nunmehr eingetreten Verzögerungen am Investor festmachen wollen“, will die Schuldzuweisungen im Übrigen aber nicht weiter kommentieren.

Toys’R’Us-Gebäude in Offenbach: Investor blickt nach vorn

Es sei schade, dass über ein zentrales städtebauliches Projekt, welches eigentlich im Interesse der Stadt liege, nun parteipolitisch gestritten werde, so Dietrich, der lieber nach vorne blickt: „Wir sind nach wie vor von unserem Projekt und dem Standort Offenbach überzeugt. Wir werden weiter alles dafür tun, es zu realisiere. Dabei hoffen wir weiterhin fest auf eine breite Unterstützung der Politik.“ Allerdings macht der Investor auch deutlich: „Wir würden es mehr als bedauern, wenn wir über die Aufgabe des Gesamtprojekts nachzudenken gezwungen wären.“

Am 22. November 2018 hatte unsere Zeitung unter Berufung auf eine städtische Pressemitteilung vermeldet, dass die ins Stocken geratenen Planungen zum Neubau wieder laufen. Zu den Plänen gehörte auch ein Fahrradparkhaus mit 150 Plätzen im ersten Untergeschoss des künftigen Neubaus. Am 29. November, also nur wenige Tage später, präsentierte die Tansania-Koalition überraschend einen – letztlich beschlossenen – Ergänzungsantrag zum Vorhaben, wonach als Standort fürs Parkhaus das Erdgeschoss präferiert werde.

Toys’R’Us-Gebäude in Offenbach: Das sagen die Grünen

Die Grünen weisen in ihrer jüngsten Pressemitteilung weit von sich, dass ihre Wünsche ursächlich für die Verzögerungen gewesen seien. Vielmehr seien der Wegfall des Ankermieters, die enormen Preisentwicklungen in der Baubranche sowie „der äußerst kostentreibende Bau eines Autoparkhauses im Innern eines Wohnblocks“ dafür verantwortlich, dass die Planungen ins Stocken geraten seien.

Michael Dietrich hatte, wie berichtet, ausgeführt, eine Umsiedlungsaktion für im Gebäude entdeckte Fledermäuse sei der wesentliche Grund für die Verzögerungen um rund ein Jahr.

VON MATTHIAS DAHMER

Lesen Sie auch bei op-online.de*:

CDU weist Vorwürfe einer Tansania-Verantwortung für Aufschub bei Toys’R’Us zurück

Für Verzögerungen bei der Neuplanung an der Stelle des bisherigen Toys’R’Us-Gebäudeskann keiner in der Tansania-Koalition was.

SPD: Tansania an Verzögerungen bei Toys’R’Us schuld

„Wir haben es befürchtet und nun ist es tatsächlich eingetreten“, kommentiert die SPD-Stadtverordnete Ulla Peppler unsere Berichterstattung über die Verzögerung des Neubauvorhabens, welches anstelle des Toys’R’Us-Gebäudesgeplant ist.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.