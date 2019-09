Hochhaus in Offenbach brennt - Feuerwehr muss Familie mit kleinen Kinder retten

In Offenbach hat es am Samstagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr musste eine Familie aus dem Hochhaus retten.

In Offenbach stand ein Hochhaus in Flammen. Die Feuerwehr rettet eine Familie mit kleinen Kindern.

Update vom Samstag, 21.09.2019, 10.44 Uhr: Wie die hessische Polizei jetzt mitteilt, ist der 53 Jahre alte Bewohner der brennenden Wohnung in Offenbach nur leicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Andere Bewohner des Hauses kamen laut Polizei nicht zu Schaden.

Offenbach: Mann bei Brand leicht verletzt

Das Feuer in der Wohnung in einem Hochhaus in Offenbach war am Samstagmorgen (21.09.2019) gegen 4.30 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften an und konnte das Feuer sehr schnell löschen.

An dem Gebäude entstand ein geringer Schaden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Erstmeldung vom Samstag, 21.09.2019, 7.56 Uhr: Offenbach - Am frühen Samstagmorgen (21.9.2019) ist in einem Mehrfamilienhaus in Offenbach ein Feuer ausgebrochen. Bevor die Feuerwehr am Brandort in der Neusalzer Straße eintraf, flüchtete ein Mann aus seiner brennenden Wohnung.

Offenbach: Feuerwehr zu Brand in Wohnung gerufen

Der Brand war im 3. Obergeschoss des Wohnhauses entstanden. Weshalb es zu dem Feuer gekommen ist, war noch nicht klar. Das berichtet die Feuerwehr Offenbach.

Da der Flur des Brandgeschosses komplett verraucht war und die Einsatzkräfte umfangreiche Maßnahmen zur Menschenrettung nicht ausschließen konnten, wurde ein weiterer Löschzug zur Einsatzstelle angefordert.

Brand in Offenbach: Feuerwehr rettet Familie

Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt sowie eine Drehleiter der Berufsfeuerwehr Frankfurt unterstützten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Offenbach daraufhin, um alle Wohnungen im 3. und 4. Obergeschoss zu kontrollieren.

Schräg gegenüber der Brandwohnung im 3. Obergeschoss meldete sich eine Familie telefonisch bei der Leitstelle der Feuerwehr und machte am Fenster auf sich aufmerksam.

Das Ehepaar mit zwei kleinen Kindern wurde mit Brandfluchthauben durch den noch leicht verrauchten Flur ins Freie in Sicherheit gebracht.

Offenbach: Feuerwehr reagierte schnell

Der Brand wurde schnell gelöscht, sodass die Feuerwehr anschließend mit Lüftern den Bereich entrauchen konnte. Der verletzte Bewohner wurde vom Notarzt versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert.

Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Wohnung in Offenbach nach Brand unbewohnbar

