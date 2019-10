Auto zwingt Busfahrer zu Vollbremsung: Sieben Fahrgäste verletzt 

In Offenbach muss ein Busfahrer eine Vollbremsung machen. Sieben Fahrgäste werden dabei verletzt. (Symbolbild)

In Offenbach muss ein Busfahrer plötzlich eine Vollbremsung machen. Sieben Fahrgäste werden verletzt. Ein gefährliches Manöver könnte der Auslöser gewesen sein.

Offenbach - Für gleich sieben Fahrgäste endet eine Busfahrt mit Verletzungen. Denn der Busfahrer muss während der Fahrt plötzlich eine Vollbremsung machen. Wie es dazu kam, ist noch nicht ganz klar. Die Polizei hat jedoch schon erste Erkenntnisse zu dem Vorfall in Offenbach gesammelt.

Wie das Polizeipräsidium Südosthessen in einem Bericht mitteilte, kam es am Dienstagnachmittag (22.10.2019) zu dem Vorfall mit dem Linienbus. Gegen 16.10 Uhr fuhr der Bus laut ersten Erkenntnissen der Polizei zunächst auf der Bieberer Straße entlang. Soweit aktuell bekannt ist, soll ein Auto den Bus anschließend in Höhe des Landgrafenrings ausgebremst haben.

Offenbach: Sieben Verletzte nach Vollbremsung - Gefährliches Manöver

Der Busfahrer soll durch das gefährliche Manöver des Autofahrers zu einer Vollbremsung gezwungen worden sein. Dabei verletzten sich sieben Insassen des Busses.

Der genaue Hergang steht laut Angaben der Polizei allerdings noch nicht fest. Die Rettungskräfte waren auf der Straße in Offenbach (Hessen) mit einem Großaufgebot vor Ort und gehen bislang nur von leichten Verletzungen der Fahrgäste aus.

Offenbach: Linienbus macht Vollbremsung - Straße gesperrt

Um den Unfallhergang aufzuklären, bittet die Polizei jedoch um Mithilfe. Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen sagen können, werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 8098-5100 zu melden.

Während der Unfallaufnahme und der Räumung wurde der Verkehr von den Polizisten an der Unfallstelle vorbeigleitet. Lediglich ein kurzer Abschnitt des Landgrafenrings musste vorübergehend gesperrt werden.

Von Svenja Wallocha

