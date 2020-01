Mann (19) verliert Kontrolle über Smart - und wird schwer verletzt

Schwerer Unfall in Offenbach: Ein Mann (19) verliert die Kontrolle über seinen Smart und wird schwer verletzt.

Schwerer Unfall in Offenbach auf der Bieberer Straße

Mann (19) kommt mit seinem Smart ins Schleudern

Er muss nach dem Unfall mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden

Offenbach – Fast jeden Tag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mittlerweile vor Frost und Glätte in Hessen und weist die Autofahrer deshalb darauf hin, dass sie sehr vorsichtig fahren sollen. Am Donnerstag (2.01.2020) wurde jedoch die glatte Straße einem jungen Autofahrer in Offenbach zum Verhängnis. Es kam zu einem schweren Unfall

Offenbach: Mann (19) wird bei Unfall schwer verletzt

Der 19 Jahre alt Mann verunglückte auf der Bieberer Straße. Die Polizei vermutet, dass er mit den falschen Reifen unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 19-Jährige mit seinem Smart Fortwo gegen 0.50 Uhr in Offenbach auf der Bieberer Straße aus Richtung Stadion kommend unterwegs.

Das Auto, an dem immer noch Sommerreifen aufgezogen waren, kam auf der glatten Straße nach links ab, schrammte an einer Betonmauer entlang und prallte frontal gegen einen Strommast aus Stahlbeton, berichtet die Polizei Südosthessen in einer Mitteilung. Der 19 Jahre alte Mann aus Offenbach kam nach dem Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei Südosthessen nach ersten Erkenntnissen auf 16.500 Euro.

Unfall in Offenbach: Verstoß gegen Winterreifenpflicht wird teuer

In Deutschland gilt laut ADAC im Straßenverkehr eine situative Winterreifenpflicht. Das heißt, dass bei winterlichen Straßenverhältnissen Winterreifen aufgezogen sein müssen, also bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte. Die Reifen müssen mit dem Symbol M+S gekennzeichnet sein. Das steht für Matsch und Schnee.

Wer gegen die situative Winterreifenpflicht verstößt, muss im einfachsten Fall mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro rechnen.

Von Christian Weihrauch

Bei einem tödlichen Unfall in Offenbach ist ein Radfahrer jüngst ums Leben gekommen. Er übersah an einer Kreuzung wohl die Vorfahrt und stieß mit einem Auto zusammen.