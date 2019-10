Berliner Straße am Kaiserlei wird voll gesperrt

In diesem Bereich wird die Berliner Straße in Offenbach wegen Bauarbeiten diese Woche voll gesperrt.

Die Berliner Straße am Kaiserlei in Offenbach wird wegen Bauarbeiten diese Woche voll gesperrt.

Offenbach - Weil eine Fernwärmeleitung in Offenbach erneuert werden muss, wird die Berliner Straße diese Woche voll gesperrt. Drei Nächte lang in Folge können in Höhe der ehemaligen KWU-Gebäude am Kaiserlei keine Fahrzeuge fahren.

Wie die Stadt Offenbach am Montag mitteilt, verläuft die Leitung, die jetzt erneuert wird, quer unter der Fahrbahn der Berliner Straße.

Die Sperrung betrifft die drei Nächte von Montagabend (07.10.2019) bis zum Morgen des Donnerstag (10.10.2019). Sie dauert jeweils von 20 bis 6 Uhr an und gilt für beide Richtungen.

Der gesperrte Bereich umfasst laut der Stadt Offenbach den Abschnitt zwischen dem ehemaligen Kaiserlei-Kreisel und dem Max-Willner-Platz. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt von und in Richtung der A661 und Frankfurt über die Strahlenbergerstraße Ost und den Goethering.

„Die Straßenverkehrsbehörde wird den Verkehrsablauf beobachten und, sofern dies notwendig sein sollte, die Sperrung auf 22 bis 5 Uhr verkürzen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Offenbach.

Auf der Umleitungsstrecke fährt in diesen Nächten auch der Bus der OVB-Linie 103 in Richtung „An den Eichen“. Es werden aber laut der Stadt Offenbach alle Haltestellen der Buslinie angefahren.

