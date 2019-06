Zweite Radstraße wird in Offenbach angelegt

Offenbach - Fahrradstraße zum Zweiten: Nachdem im September 2018 in Offenbach die erste Straße eröffnet wurde, auf der Radfahrer Vorrang haben, soll bis November eine weitere Strecke hinzukommen. Dazu wird die Von-Behring-Straße sowie ein kleiner Teil der Bildstockstraße im Stadtteil Bürgel zu Fahrradstraße umgebaut.

Mit knapp 1,1 Kilometern Länge ist die Radstraße auch etwas mehr als doppelt so lang wie der bisherige Radstraßen-Abschnitt auf der Senefelderstraße. Dass die Senefelderstraße ein erster Versuch der Annäherung an ein Radstraßenkonzept in Offenbach war, wird auch bei der Gestaltung in Bürgel deutlich. „Wir haben die Kritik und Anregungen der Bürger aufgenommen und das Konzept weiterentwickelt“, sagt Ulrich Lemke, Projektleiter der zuständigen Abteilung Bike Offenbach.

Insgesamt sollen in Offenbach bis 2021 auf neun Kilometer Länge Fahrradstraßen in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung verlaufen. Knapp fünf Millionen Euro sind dafür an Baukosten eingeplant, der Bund bezuschusst das Projekt mit 4,53 Millionen Euro. Die Stadt ist mit 1,45 Millionen Euro an Bau- und Planungskosten beteiligt. som www.bike-offenbach.de

Besonders die Fahrbahnmarkierungen auf der Senefelder Straße sorgte für Irritation: Nicht wenige Radfahrer glaubten, sie müssten auf den schmalen eingezeichneten Seitenlinien fahren, dicht an den parkenden Autos vorbei. Damit dies in der ohnehin eher engen Von-Behring-Straße nicht geschieht, wurde gemeinsam mit der Hochschule für Gestaltung (HfG) eine weitere Fahrbahnmarkierung entwickelt. Blaue Striche sollen den Abstand zwischen parkenden Autos und der zu nutzenden Fahrfläche markieren, an jeder der knapp zehn Einmündungen wird ein roter Belag sowie blaue Fahrradstraßenmarkierungen auf die Besonderheit der Straße hinweisen.



Zur Erhöhung der Sicherheit werden an den Straßen am Beginn und am Ende der Radstraße neue Mittelinseln angelegt. Allerdings müssen die Bürgeler sich auch an mehr Schilder an den Straßenecken gewöhnen, um den Radfahrern Vorrang zu gewähren, müssen an jeder Einmündung eigene Schilder aufgestellt werden.