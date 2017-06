Offenbacher plant „Friedensmarsch gegen Terror“

Frankfurt/Offenbach - Deutschland als Heimat etwas zurückgeben: Das möchte der Offenbacher Muslim Shams Ul-Haq mit einem „Friedensmarsch gegen den Terror“. Geplant hat er die Demo für den kommenden Samstag auf dem Römerberg in Frankfurt.

„Ich möchte, dass sich Muslime gemeinsam mit Menschen anderer Glaubensrichtungen für eine Zukunft in Frieden einsetzen. Deutschland ist für mich als deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund Heimat - dieser Heimat möchte ich etwas zurückgeben. Und das sollten alle anderen Menschen auch.“ So begründet der Offenbacher Journalist und Buchautor Shams Ul-Haq seine Idee, am Samstag einen „Friedensmarsch gegen den Terror“ in Frankfurt zu veranstalten.

Die Kritik am Islam nach den ganzen Terroranschlägen in den letzten Monaten und Jahren nimmt zu, aber nicht jede Kritik sei gerechtfertigt, wie der 42-Jährige sagt: „Warum soll ein Zeichen des Friedens nur von den Muslimen kommen? Deutschland gehört nicht den Muslimen, auch nicht den Juden, Hindus, Christen, Buddhisten oder anderen Glaubensrichtungen. Vielmehr ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass alle Menschen gemeinsam ein Zeichen für Frieden zu setzen - und die Muslime tragen eben auch dazu bei.“

Gemeinsam mit mehreren Privatpersonen verschiedener Nationalitäten hat Ul-Hag deshalb in den vergangenen Wochen den Friedensmarsch geplant. Ein nicht immer ganz einfaches Unterfangen. Während das Frankfurter Ordnungsamt innerhalb weniger Stunden eine positive Bestätigung an ihn rausschickt, fehlt dem 42-Jährigen die Unterstützung von Parteien, Städten und Vereinen. „Eigentlich müssten alle Behörden und andere Einrichtungen Teilnehmer für den Friedensmarsch schicken, aber das wird wohl eher nicht passieren.“

Warum der Offenbacher den Marsch gerade in Frankfurt geplant hat, ist vor allem der Internationalität der Stadt geschuldet. „Frankfurt ist voller unterschiedlicher Kulturen und dementsprechend international bekannt. Mit unserem Friedensmarsch auf dem Römerberg sind wir dann im Herzen der Stadt - da gibt es eigentlich keinen besseren Platz.“ Aber ganz egal, wie viele Menschen sich ihm und seiner Gruppe am Wochenende anschließen, bei Facebook haben sich bisher etwa 50 Personen „angemeldet“, Shams Ul-Haq hat Offenbach natürlich nicht vergessen. Auch hier möchte er in naher Zukunft eine solche Veranstaltung organisieren.

Los geht der „Friedensmarsch gegen den Terror“ am Samstag, den 1. Juli, um 14 Uhr auf dem Römerberg in Frankfurt. Danach ist ein gemeinsamer Weg durch die Innenstadt geplant - die Länge hängt allerdings auch vom Wetter ab. (jo)

Zur Person Shams Ul-Haq

Der Offenbacher Journalist kam als 15-Jähriger aus Pakistan nach Deutschland. Bekannt wurde er vor allem dadurch, dass er sich als vermeintlicher Asylbewerber in Flüchtlingsunterkünfte eingeschleust hatte. Über seine Erlebnisse veröffentlichte er auch ein Buch.

Quelle: op-online.de