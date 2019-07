Stark blutende Person in Treppenhaus entdeckt – Polizei hat schlimmen Verdacht

Die Rettungsleitstelle zog die Polizei hinzu, nachdem Helfer in ein Mehrfamilienhaus gerufen worden, weil sich dort eine stark blutende Person aufhielt.

Offenbach – Die Rettungsleitstelle zog am Samstagnachmittag vorsorglich die Polizei hinzu: Helfer waren in die Schlossstraße gerufen worden, weil in einem dortigen Mehrfamilienhaus eine stark blutende Person auf der Treppe kauerte – es hatte sich bereits eine große Lache gebildet, wie Bewohner berichten.

Es stellte sich aber heraus, dass kein Verbrechen vorlag. Der junge Mann (das Alter konnte die Polizei nicht angeben) hatte sich die Wunde am Bein selbst zugefügt, als er eine Glasscheibe mit einem Tritt zerschmetterte. Er stand erheblich unter Alkohol, auch Drogen sollen im Spiel gewesen sein. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.

tk

