Ohr abgebissen: Streit in der Hauptwache eskaliert

37-jährige Frau in „Mike-Tyson-Manier“

Frankfurt - Eine 37-jährige Frau beißt einem 30-Jährigen in der B-Ebene der Hauptwache am Wochenende ein Stück seines Ohres ab. Die Hintergründe des eskalierten Streits sind noch unklar.

In der B-Ebene der Hauptwache eskaliert in der Nacht zum Sonntag ein Streit zwischen einem wohnsitzlosen Pärchen. Warum sich die 37-jährige Frau und der 30-jährige Mann stritten, wurde bislang nicht ermittelt. Der Streit gipfelte jedoch in „Mike-Tyson-Manier“. Denn die Frau biss ihrem Opfer das obere Drittel des linken Ohres ab. Sicherheitsleute beendeten den Streit und hielten die bissige Frau bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 30-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Allerdings gelang es nicht mehr das abgebissene Teil des Ohres wieder anzunähen. Der Geschädigte verweigerte zudem die Aussage vor der Polizei. Beide Personen waren zur Tatzeit gegen 1.30 Uhr stark alkoholisiert. (dr)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa