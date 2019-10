Kurzarbeit im Stammwerk: Opel streicht die Spätschicht

Schwache Nachfrage

Der hessische Autobauer Opel streicht in seinem Stammwerk in Rüsselsheim für sechs Monate die Spätschicht und schickt seine Mitarbeiter in die Kurzarbeit.