Open Flair 2019: Musikprogramm ist gestartet - Fans sind richtig gut drauf

+++19.05+++

Die Atmosphäre an der Seebühne ist entspannt. Zeit für Familien ist hier genauso gegeben wie rockige Stimmung. Jetzt geht es mit Alex Mofa Gang weiter.

+++18.20 Uhr+++

Übrigens: Das Warm-Up-Yoga findet entgegen der Ankündigung nicht am Green Camp sondern in der Food Area auf dem Campingplatz statt: Immer von 11 bis 12 Uhr Donnerstag, Freitag, Samstag.





+++17.59 Uhr+++

The Subways reißen auf der Seebühne alle mit. Die Menschen sind heiß auf das britische Trio. Sie stehen eng gedrängt vor der Bühne bis in die hintersten Reihen. So macht Open Flair Spaß.





+++17.44 Uhr+++

Gerade ist die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Eschweger Innenstadt ausgerückt. Glück im Unglück: Mal wieder hatte einer der unterirdischen Müllbehälter Feuer gefangen. Vermutlich eine Zigarettenkippe hat den Abfall entzündet. Die Feuerwehr hatte das Problem nach drei Minuten im Griff.

+++17.25 Uhr+++

+++16.48 Uhr+++





+++16.27 Uhr+++

Der Trend geht zur Zweitband: Pensens erste Kombo sind die Monsters of Liedermaching (spielen am Samstagabend auf der Freibühne). Beim Pack kommen noch Zorro und Rosi dazu.

+++16.15 Uhr+++

Es geht weiter. Das Pack spielt auf. Angelala.





+++15.59+++

Red Ivy haben fertig. Zugabe-Rufe. Zum Eingrooven waren sie genau die richtige Band.





+++15.55 Uhr+++

Vor der Bühne geht es bei den OF-Contestgewinnern Red Ivy schon gut ab.





+++15.21 Uhr+++

O'gspuit is. Die erste Band des Open Flair 2019 greift in die Saiten. Red Ivy steht seit fünf Minuten auf der Seebühne. Alternative Rock aus NRW vom Feinsten.





+++ 14.55 Uhr +++

Das gibt es am ersten Flair-Tag auf der Seebühne zu erleben:

15.15 Uhr: Red Ivy

Red Ivy 16.15 Uhr: Das Pack

Insta: Das Pack

17.30 Uhr: The Subways

The Subways 19 Uhr: Alex Mofa Gang

Alex Mofa Gang 21 Uhr: Russkaja

Russkaja 22.45 Uhr: Muff Potter

Als Walkacts sorgen heute rund um die Seebühne unter anderem die Gänsekapelle, Tumble Tails und das Kraken Orchestra für Unterhaltung.

