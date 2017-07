Opposition knöpft sich Weyland vor

Frankfurt/Wiesbaden - Das Amtsende der hessischen Finanz-Staatssekretärin Bernadette Weyland, die für die Union als OB-Kandidatin in Frankfurt antritt, sorgt für einen politischen Disput.

CDU-Regierungssprecher Michael Bußer wies gestern Vorwürfe der Opposition zurück, das Land habe bei der finanziellen Absicherung Weylands „getrickst und getäuscht“. Diese hatte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph, erhoben.

Weyland will Ende August in den einstweiligen Ruhestand gehen. Sie hatte ihren Rückzug angekündigt, um sich auf den Wahlkampf in Frankfurt konzentrieren zu können. Dort fordert sie im Februar 2018 Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) heraus. Nach ihrem Ausscheiden erhält Weyland vom Land für ein halbes Jahr ein Übergangsgeld von mindestens 7300 Euro im Monat.

Bei einem politischen Beamten sei die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand der Normalfall, sagte Bußer. Bei einer – ebenfalls möglichen – Entlassung aus dem Dienst hätte Weyland neben dem Übergangsgeld auch ihre Ansprüche auf Versorgungsleistungen verloren, fügte der Regierungssprecher hinzu.

Weyland selbst will das Übergangsgeld für einen Verein spenden, der schwerkranke Kinder unterstützt. Dies hat sie bereits Ende Juni angekündigt. Sie habe auf ihr Übergangsgeld verzichten wollen, erklärte die CDU-Politikern. Dies sei jedoch nach der Gesetzeslage nicht möglich.

Die SPD hielt der Regierung vor, Weyland auf Kosten des Landes absichern zu wollen, falls sie die OB-Wahl verliere. „Das sprengt die Grenzen des politischen Anstands“, erklärte Rudolph. J dpa

